Nhà hàng Việt nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ bị đóng cửa

Hai năm trước, trang Esquire vinh danh đây là một trong 40 nhà hàng mới xuất sắc nhất trong nước và nhận xét rằng "các món ăn của đầu bếp Kevin Tien không chỉ là một cuộc khám phá về ẩm thực Việt Nam mà còn là sự kích thích vị giác tối đa".

Độc giả của trang Food & Wine đã bình chọn đây là 1 trong 10 nhà hàng tốt nhất ở Mỹ vào tháng 4 vừa qua. Đầu bếp Tien cũng từng nấu ăn cho Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại dinh thự của bà vào dịp Tết Nguyên đán.



Nhà hàng Moon Rabbit MOON RABBIT

Tuy nhiên, theo đài NBC, kể từ ngày 23.5, nhà hàng đột ngột bị ngừng hoạt động mà không có thông báo chính thức từ InterContinental - The Wharf. Các nhân viên của Moon Rabbit chỉ biết được lý do sau khi Unite Here Local 25, một hiệp hội công nhân ngành khách sạn tại Mỹ, ra thông cáo cho biết việc đóng cửa nhà hàng được đưa ra trong bối cảnh khách sạn đang tổ chức chiến dịch thành lập công đoàn. Các thành viên Unite Here Local 25 cho biết đại đa số (83%) nhân viên của khách sạn ủng hộ việc thành lập công đoàn, đi kèm với các đặc quyền như lương cao hơn, chăm sóc sức khỏe hợp lý và bảo hiểm công việc.