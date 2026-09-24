Nhà làm phim trẻ nói gì về cuộc thi phim ngắn Việt Nam - 'Vietnamese 2026’?

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026khép lại bằng lễ trao giải ngày 24.9. Từ 171 tác phẩm gửi về sau 2 tháng phát động, ban tổ chức đã chọn 20 tác phẩm vào vòng chung kết, mở ra cơ hội để những câu chuyện và góc nhìn mới của các nhà làm phim được giới thiệu đến công chúng.

Cuộc thi do BáoThanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, đồng hành cùng Sở Du lịch TP.HCM và được Sở VH-TT TP.HCM hỗ trợ. Không chỉ tìm kiếm những tác phẩm nổi bật, Vietnamese 2026 hướng đến việc tạo thêm một không gian để các nhà làm phim trẻ thử sức, kết nối, học hỏi và tự tin hơn trên hành trình làm nghề.

Phim Bên kia bầu trời (đạo diễn - biên kịch: Trần Hiếu)

Đạo diễn, biên kịch Trần Hiếu (ngoài cùng bên trái) mang bộ phim đầu tay Bên kia bầu trời đến Vietnamese 2026 Ảnh: Nhật Thịnh

Là một trong những nhà làm phim lần đầu thử sức với phim ngắn, đạo diễn, biên kịch Trần Hiếu chọn Bên kia bầu trời để kể một câu chuyện mang tính cá nhân. Với anh, việc được góp mặt trong top 20 đã là một sự ghi nhận đáng nhớ.

Nam đạo diễn cho biết anh bất ngờ khi tác phẩm được lựa chọn bởi trước đó không nghĩ bộ phim đầu tay có thể tiến xa tại một sân chơi có quy mô lớn như Vietnamese 2026.

Điều Trần Hiếu ấn tượng còn là sự hỗ trợ từ ban tổ chức trong quá trình tham gia. “Khi tôi cần thông tin và nhắn tin hỏi, ban tổ chức phản hồi rất nhanh. Tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của mọi người”, anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, Trần Hiếu cho rằng Vietnamese 2026 có ý nghĩa với những người trẻ đang tìm kiếm cơ hội bước vào điện ảnh. “Tôi nghĩ cuộc thi tạo ra một sân chơi để các nhà làm phim trẻ mạnh dạn hơn, tự tin hơn với bản thân và với con đường mình đang theo đuổi”, anh nói.

Phim Đón cha về (đạo diễn - biên kịch: Trần Vũ Linh)

Đạo diễn Trần Vũ Linh (phải) và nhà sản xuất phim Đón cha về Ảnh: Nhật Thịnh

Không chỉ kể những câu chuyện của người trẻ, Vietnamese 2026 còn đưa đến công chúng nhiều đề tài giàu giá trị nhân văn. Đón cha về là một trong những tác phẩm như vậy, lấy cảm hứng từ hành trình nhiều năm tìm kiếm hài cốt người cha của một cô con gái.

Nhà sản xuất cho biết việc vào top 20 là niềm vinh dự của cả ê kíp. “Đây là một niềm vinh dự và cũng là một dấu mốc đáng nhớ với chúng tôi. Có thể đây sẽ là một trong những giải thưởng, những cột mốc giúp ê kíp từng bước xây dựng dấu ấn của mình qua các sân chơi”, nhà sản xuất chia sẻ.

Đánh giá về các tác phẩm còn lại, nhà sản xuất Đón cha về ấn tượng với cách làm phim hiện đại và những câu chuyện đa dạng của thế hệ trẻ.

“Các nhà làm phim khác, đặc biệt là các bạn trẻ, có cách làm rất tốt, hiện đại và nhiều câu chuyện hấp dẫn. Tôi mong các bạn trẻ sẽ tiếp tục đóng góp cho điện ảnh, tiếp tục thể hiện những câu chuyện giàu cảm xúc của mình”, nhà sản xuất nói.

Từ hành trình theo đuổi phim tài liệu, nhà sản xuất kỳ vọng Vietnamese sẽ tiếp tục được tổ chức trong những mùa tiếp theo, tạo thêm không gian để người trẻ khai thác các đề tài lịch sử, chiến tranh, qua đó kể lại những câu chuyện về đất nước, con người và những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Phim Giao Dao (đạo diễn: Vũ Ngọc hiếu - biên kịch: Vũ Ngọc Hiếu, Nguyễn Hoàng Nhi)

Biên kịch Vũ Ngọc Hiếu và Nguyễn Hoàng Nhi xem Vietnamese 2026 là cánh cửa mở ra thêm cơ hội cho người trẻ làm phim Ảnh: Nhật Thịnh

Với Nguyễn Hoàng Nhi, biên kịch kiêm tổ chức sản xuất Giao Dao, việc tác phẩm lọt top 20 Vietnamese 2026 là một bất ngờ lớn. Đây là dự án cá nhân được ê kíp thực hiện nhằm tạo dấu ấn riêng bên cạnh công việc sản xuất video thương mại. Phim do Vũ Ngọc Hiếu đạo diễn, khai thác hình ảnh người phụ nữ và sự chuyển giao bản sắc đời thường qua các thế hệ.

Nguyễn Hoàng Nhi đánh giá Vietnamese 2026 là một sân chơi cởi mở, nơi những người trẻ có thể thử sức với nhiều cách kể chuyện và hình thức làm phim khác nhau.

“Cuộc thi đã bao dung với các bạn trẻ, với nhiều loại nội dung và hình thức phim. Với chúng tôi, đó là một cánh cửa mở ra nhiều hy vọng vào bản thân cũng như tương lai của công việc làm phim”, cô chia sẻ.

Theo nữ biên kịch, làm phim là một chặng đường dài, đòi hỏi người trẻ không ngừng học hỏi và hoàn thiện. Vì vậy, một sân chơi như Vietnamese 2026 không chỉ giúp các nhà làm phim giới thiệu tác phẩm mà còn tạo điều kiện để họ kết nối, học hỏi và thêm tự tin với con đường mình lựa chọn.

Phim The Flowers (đạo diễn - biên kịch: Huỳnh Nguyên Khải)

Huỳnh Nguyên Khải (ngoài cùng bên trái) xem đây là cơ hội để học hỏi từ những nhà làm phim có cách kể chuyện khác biệt Ảnh: Nhật Thịnh

Đạo diễn, biên kịch Huỳnh Nguyên Khải, tác giả The Flowers, hiện là sinh viên đại học. Bộ phim sử dụng hình ảnh đen trắng, ánh sáng mạnh và hạn chế lời thoại để khắc họa những mặt tiêu cực của xã hội.

Huỳnh Nguyên Khải bất ngờ khi tác phẩm lọt top 20. Với nam đạo diễn, việc được đặt phim của mình cạnh những tác phẩm khác là dịp để học hỏi và nhìn lại cách làm phim của bản thân.

“Các bạn có những cách làm và câu chuyện khác nhau. Có những người đã làm nghề lâu hơn tôi, nên dù tác phẩm của tôi thắng hay không, tôi vẫn xem đó là một bài học lớn cho mình”, đạo diễn nói.

Anh cho rằng Vietnamese 2026 góp phần thúc đẩy sự phát triển của những người trẻ theo đuổi nghệ thuật.

“Những cuộc thi như thế này là động lực rất lớn để mọi người học hỏi lẫn nhau, một phần cũng là cạnh tranh với nhau để nghệ thuật ngày càng phát triển hơn”, anh chia sẻ.

Từ những câu chuyện cá nhân, tình thân, ký ức chiến tranh đến những thử nghiệm nghệ thuật, 20 tác phẩm vào vòng chung kết Vietnamese 2026 mang đến nhiều góc nhìn về đời sống và điện ảnh. Sau hơn 4 tháng, điều chương trình hướng đến không chỉ là tìm ra những tác phẩm nổi bật, mà còn mở thêm không gian để các nhà làm phim trẻ thử sức, kết nối với khán giả và vững tin theo đuổi con đường đã chọn.