Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói gì về xe tăng chủ lực mới của Triều Tiên?

Trong video được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia KRT của Triều Tiên, ông Kim ngồi trên một chiếc xe tăng đang di chuyển, còn con gái ông bên trong xe tăng, ở vị trí thường dành cho người lái.

Theo bản tin, các xe tăng chiến đấu chủ lực mới được trang bị "hệ thống bảo vệ chủ động", và lục quân Triều Tiên sẽ được trang bị rộng rãi loại xe tăng "ưu việt" này.

Bản tin cho hay cuộc huấn luyện có nhiều bài kiểm tra đánh giá hệ thống phòng thủ chủ động của xe tăng chiến đấu chủ lực mới, trong đó xe tăng này đã đánh chặn thành công 100% tên lửa chống tăng và UAV tấn công từ các vị trí và hướng khác nhau nhằm chứng minh hiệu quả của hệ thống phòng thủ chủ động vượt trội.

Ông Kim cho biết loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới đã "chứng minh hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc, rất vượt trội và đặc biệt là khả năng phòng thủ, không ai sánh bằng về sức tấn công và cơ động".

Ông Kim nói mẫu xe tăng mới đã khắc phục được nhược điểm cố hữu của lực lượng tăng-thiết giáp Triều Tiên là kém hiệu quả khi hoạt động ban đêm.

Ông Kim cũng con cũng quan sát các hoạt động diễn tập quân sự, trong đó các đơn vị thiết giáp bắn tên lửa chống tăng, trong khi các đơn vị phía sau tấn công vào máy bay không người lái (UAV) và trực thăng của đối phương giả định, mở đường cho bộ binh và xe tăng.

Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại các sự kiện công khai đã gợi lên nhiều đồn đoán trong giới chuyên gia và quan chức Hàn Quốc về khả năng ông Kim đang chuẩn bị người kế vị.

Đầu tháng này, cô Kim Ju Ae cũng được nhìn thấy tại thao trường, bắn thử súng bắn tỉa và súng lục cùng với cha mình và các quan chức quân đội.