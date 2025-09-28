'Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2025' vinh danh bà Trần Thị Lâm

Giải thưởng do Viện Nghiên cứu kinh tế châu Á trao tặng, tôn vinh những doanh nhân đã dẫn dắt doanh nghiệp phát triển vượt bậc, đóng góp nổi bật cho kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Bà Trần Thị Lâm được trao danh hiệu 'Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2025' Ảnh: V.Khanh

Dấu ấn đậm nét trong hành trình của bà Trần Thị Lâm là Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM - do bà sáng lập, xây dựng và dẫn dắt phát triển. Dự án được khởi động từ năm 2008, trên cơ sở liên doanh giữa Công ty dịch vụ Hoa Lâm với Tập đoàn Shangri-La Healthcare Investment (Singapore) và quỹ đầu tư Aseana Properties Limited (Anh). Đây là mô hình cụm y tế chuẩn quốc tế đầu tiên và lớn nhất cả nước, góp phần đưa ngành y tế Việt Nam tiến gần hơn chuẩn mực toàn cầu. Khu phức hợp y tế hiện đại với các bệnh viện kỹ thuật cao, cùng các dự án giáo dục, nghiên cứu… định hình một khu y tế mang tầm vóc quốc tế ngay tại Việt Nam.

Nổi bật trong khu y tế là Bệnh viện quốc tế City (CIH), Bệnh viện Gia An 115, hai bệnh viện kỹ thuật cao với nhiều khoa mũi nhọn như: Tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cột sống, thận nhân tạo, sản nhi, thẩm mỹ - y học tái tạo, IVF... Cả hai bệnh viện được đầu tư đồng bộ, sở hữu những trang thiết bị tiên tiến, chẳng hạn như hệ thống SOMATOM Force VB30 - "siêu máy CT".

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115, nhận giải “Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á” Ảnh: V.Khanh

Không chỉ tiên phong về chuyên môn, hai bệnh viện CIH và Gia An 115 còn khẳng định uy tín bằng nhiều giải thưởng quốc tế, đặc biệt là hai trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn AACI (Mỹ). Ngay trong Lễ công bố Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025, bên cạnh danh hiệu "Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2025" của bà Trần Thị Lâm, hai bệnh viện cũng được vinh danh "Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á".

Dưới sự dẫn dắt của bà Lâm, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện quốc tế City đã triển khai các chương trình thiết thực: Khám bệnh - cấp phát thuốc miễn phí; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các địa phương…

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City, nhận giải “Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á” Ảnh: V.Khanh

Đáng chú ý, vào giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, bà Lâm đã đưa ra quyết định chuyển đổi công năng cả hai bệnh viện để điều trị bệnh nhân Covid-19, kịp thời "chia lửa" với tuyến đầu chống dịch. Bà Lâm còn hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng, tài trợ thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch các trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến ở nhiều tỉnh thành…

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của bà Lâm và hai bệnh viện trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tháng 11.2021, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho cá nhân bà Trần Thị Lâm, tập thể Bệnh viện Gia An 115 và tập thể Bệnh viện quốc tế City.