Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhà mạng Việt tích hợp GenAI giúp tự nhận cuộc gọi, cảnh báo số rác, lừa đảo

Khương Nha
Khương Nha
11/03/2026 17:16 GMT+7

Mạng di động FPT tích hợp GenAI, giúp người dùng vẫn có thể nhận diện cuộc gọi rác, có dấu hiệu lừa đảo. Trợ lý FAI 20.0 còn có thể nhận cuộc gọi, tóm tắt nội dung ngay cả khi điện thoại hết pin, ngoài vùng phủ sóng hoặc đang bận cuộc gọi khác.

Nhà mạng FPT vừa thông báo ra mắt trợ lý FAI 2.0. Đây là bản nâng cấp từ trợ lý trí tuệ nhân tạo được ra mắt lần đầu vào năm 2024. Công nghệ mới tích hợp cả AI và GenAI giúp người dùng xử lý cuộc gọi khi bận, tóm tắt và quản lý thông tin tốt hơn. Tính năng này hoạt động ổn định ngay cả khi người dùng ở ngoài vùng phủ sóng, điện thoại hết pin, tắt máy hoặc đang bận cuộc gọi khác. 

Trước đó, trợ lý FAI đã được trang bị các tính năng thông minh như: Tự động trả lời khi người dùng không thể nghe máy, cho phép nghe lại nội dung và chuyển thành văn bản. Tính đến tháng 3.2026, FAI đã đạt hơn 400.000 thuê bao sử dụng.

Phiên bản FAI 2.0 được nâng cấp nhằm tăng khả năng cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng linh hoạt hơn trong quá trình xử lý cuộc gọi. Người dùng có thể lựa chọn trợ lý với 7 giọng nói khác nhau, đa dạng về sắc thái và vùng miền. 

Nhà mạng Việt tích hợp GenAI giúp tự nhận cuộc gọi, chặn cuộc gọi rác, lừa đảo - Ảnh 1.

Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0 có giá cước 9.000 đồng một tháng

ẢNH: TT

Một cải tiến đáng chú ý khác là khả năng tự cài đặt lý do không nghe máy. Ví dụ, khi có cuộc gọi từ đơn vị giao hàng trong lúc người dùng bận, trợ lý có thể thay mặt thông báo thời gian bận, lý do bận và hướng dẫn cụ thể việc giao hàng như giao đến địa điểm nào, ai nhận hộ và số điện thoại của người nhận thay. Bên cạnh đó, hệ thống còn bổ sung nhiều kịch bản trả lời thông minh cho các tình huống thường gặp như gọi nhắc hẹn, đặt lịch, nhắc thanh toán hoặc các cuộc gọi cần phản hồi gấp. 

FAI 2.0 cũng tích hợp công nghệ GenAI để phân tích và lọc cuộc gọi rác, giúp nhận diện chính xác hơn các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc làm phiền, đồng thời gửi cảnh báo tới người dùng khi phát hiện nguy cơ. 

Tin liên quan

Nhà mạng Việt đẩy mạnh phổ cập eSIM, dần thay thế SIM vật lý

Nhà mạng Việt đẩy mạnh phổ cập eSIM, dần thay thế SIM vật lý

Các nhà mạng di động tại Việt Nam đồng loạt hỗ trợ người dùng chuyển đổi thẻ SIM vật lý sang eSIM thông qua kênh trực tuyến, bao gồm cả việc miễn phí dịch vụ, nhằm thúc đẩy lộ trình số hóa ngành viễn thông.

Nhiều 'ông lớn' smartphone bắt tay nhà mạng phổ cập 5G

FPT được vinh danh 'Nhà mạng được yêu thích nhất' với bình chọn áp đảo

Khám phá thêm chủ đề

AI GenAI FPT FAI 2.0 FAI Trợ lý cuộc gọi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận