Nhà mạng Việt tích hợp GenAI giúp tự nhận cuộc gọi, cảnh báo số rác, lừa đảo

Nhà mạng FPT vừa thông báo ra mắt trợ lý FAI 2.0. Đây là bản nâng cấp từ trợ lý trí tuệ nhân tạo được ra mắt lần đầu vào năm 2024. Công nghệ mới tích hợp cả AI và GenAI giúp người dùng xử lý cuộc gọi khi bận, tóm tắt và quản lý thông tin tốt hơn. Tính năng này hoạt động ổn định ngay cả khi người dùng ở ngoài vùng phủ sóng, điện thoại hết pin, tắt máy hoặc đang bận cuộc gọi khác.

Trước đó, trợ lý FAI đã được trang bị các tính năng thông minh như: Tự động trả lời khi người dùng không thể nghe máy, cho phép nghe lại nội dung và chuyển thành văn bản. Tính đến tháng 3.2026, FAI đã đạt hơn 400.000 thuê bao sử dụng.

Phiên bản FAI 2.0 được nâng cấp nhằm tăng khả năng cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng linh hoạt hơn trong quá trình xử lý cuộc gọi. Người dùng có thể lựa chọn trợ lý với 7 giọng nói khác nhau, đa dạng về sắc thái và vùng miền.



Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0 có giá cước 9.000 đồng một tháng ẢNH: TT

Một cải tiến đáng chú ý khác là khả năng tự cài đặt lý do không nghe máy. Ví dụ, khi có cuộc gọi từ đơn vị giao hàng trong lúc người dùng bận, trợ lý có thể thay mặt thông báo thời gian bận, lý do bận và hướng dẫn cụ thể việc giao hàng như giao đến địa điểm nào, ai nhận hộ và số điện thoại của người nhận thay. Bên cạnh đó, hệ thống còn bổ sung nhiều kịch bản trả lời thông minh cho các tình huống thường gặp như gọi nhắc hẹn, đặt lịch, nhắc thanh toán hoặc các cuộc gọi cần phản hồi gấp.

FAI 2.0 cũng tích hợp công nghệ GenAI để phân tích và lọc cuộc gọi rác, giúp nhận diện chính xác hơn các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc làm phiền, đồng thời gửi cảnh báo tới người dùng khi phát hiện nguy cơ.