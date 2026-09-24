Nhà mẫu dự án bất động sản thành điểm check - in nổi tiếng ở TP.HCM

Tọa lạc ngay bên trong dự án TT GENESIS, thuộc khu dân cư Đào Sư Tích, liền kề đô thị Phú Mỹ Hưng, WOW Center trải rộng 2.500 m2, khác hẳn mô hình sales gallery bất động sản truyền thống, WOW Center thiết kế, xây dựng theo từng chủ đề, mỗi khu chức năng đảm nhiệm một chương trong câu chuyện của dự án để khách hàng trải nghiệm.

Gallery là điểm nhấn, điểm đến check - in nổi tiếng của người dân TP.HCM ẢNH: THUÝ ANH

Trong đó, đội ngũ kiến trúc sư đã kiến tạo WOW Center dựa trên cảm hứng từ "The Museum of Knowledge" (Bảo tàng Tri thức). Ý tưởng này chi phối toàn bộ "ngôn ngữ" thiết kế của công trình, với kệ sách khổng lồ là điểm nhấn. Bởi khi bước vào sảnh tiếp khách, khách hàng không khỏi choáng ngợp trước hình ảnh những kệ sách khổng lồ đồ sộ chạm trần, cao đến 12m, với hơn 12.000 cuốn sách.