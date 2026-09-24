Nhà mẫu dự án bất động sản thành điểm check - in nổi tiếng ở TP.HCM

Tọa lạc ngay bên trong dự án TT GENESIS, thuộc khu dân cư Đào Sư Tích, liền kề đô thị Phú Mỹ Hưng, WOW Center trải rộng 2.500 m2, khác hẳn mô hình sales gallery bất động sản truyền thống, WOW Center thiết kế, xây dựng theo từng chủ đề, mỗi khu chức năng đảm nhiệm một chương trong câu chuyện của dự án để khách hàng trải nghiệm.
Trong đó, đội ngũ kiến trúc sư đã kiến tạo WOW Center dựa trên cảm hứng từ "The Museum of Knowledge" (Bảo tàng Tri thức). Ý tưởng này chi phối toàn bộ "ngôn ngữ" thiết kế của công trình, với kệ sách khổng lồ là điểm nhấn. Bởi khi bước vào sảnh tiếp khách, khách hàng không khỏi choáng ngợp trước hình ảnh những kệ sách khổng lồ đồ sộ chạm trần, cao đến 12m, với hơn 12.000 cuốn sách.
Điểm nhấn kiến trúc dùng hình ảnh cuốn sách, biểu tượng vĩnh cửu của học thức để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, mạnh mẽ, khơi mở trí tưởng tượng và diễn đạt bằng hình khối triết lý sống mà TT GENESIS theo đuổi, chọn kể định vị của dự án bằng chính ngôn ngữ của không gian.
Kết hợp cùng hệ thống màn hình LED cong "khổng lồ" và sa bàn ứng dụng công nghệ 3D Mapping tối tân, WOW Center mang đến "bữa tiệc" thị giác mãn nhãn, tái hiện trực quan tổ ấm tương lai của chủ nhà, nơi tri thức hiện diện, được sẻ chia và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Theo thống kê, từ khi mở cửa vào ngày 19.9 đến nay, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến tham quan, check - in nhà mẫu. Đây là minh chứng chân thực cho chuẩn mực sống quốc tế sắp thành hình.
Dự án được triển khai bởi liên danh TT Capital cùng các tập đoàn danh tiếng từ Nhật Bản (Cosmos Initia, Hinokiya Group, Koterasu Group) và Singapore (Vietmax Capital).
Nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng sầm uất, ngay khu vực có hàng loạt trường đại học danh giá, TT GENESIS là dự án định vị "Căn hộ tri thức Nhật Bản" tiên phong trên thị trường.
Hai tòa tháp The Maris và The Lucis với 1.438 sản phẩm, kiến tạo không gian sống lấy giáo dục, lấy sự phát triển con người làm trung tâm.
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