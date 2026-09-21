3.407 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Trong đó 3.407 dự án (chiếm 72,7%), với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỉ đồng được báo cáo đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn và các dự án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương.

1.123 dự án (chiếm 23,97%) đã được các bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.

Còn lại 155 dự án (chiếm 3,3%) được các bộ, ngành, địa phương đề xuất thẩm quyền giải quyết thuộc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu, kịp thời rà soát, phân loại các tồn tại, vướng mắc theo các nhóm vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong năm 2026 trên cơ sở các đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, sớm đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực để phục vụ mục tiêu phát triển 2 con số.

Tân An Huy, một trong số hàng trăm dự án tại TP.HCM cần tháo gỡ khó khăn để đưa dự án vào triển khai xây dựng ẢNH: HÀ MAI

Riêng tại TP.HCM, tính đến ngày 5.9 có tổng số 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên Hệ thống 45 của Sở Tài chính, với quy mô diện tích hơn 30.691 ha, tổng giá trị đầu tư 658.084 tỉ đồng.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp có thẩm quyền và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan Trung ương và TP.HCM đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho 650 dự án tồn đọng, kéo dài nên thị trường bất động sản.

Chính vì vậy, trong 7 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã có chuyển biến tích cực với 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, với tổng số 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025.

Không chỉ vậy, đến nay giá nhà có dấu hiệu chững lại, có xu thế giảm nhưng do lãi suất vay quá cao, khó tiếp cận vốn tín dụng nên sức mua đang rất yếu, ảnh hưởng đến dòng tiền và tính thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài sẽ khơi thông hàng triệu tỉ đồng đang mắc kẹt trong đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do đó, HoREA rất kỳ vọng tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào tháng 10 - 11.2026 sẽ thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để sửa đổi luật Đất đai năm 2024 và các luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông. Trong đó có các dự thảo luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Đầu tư (sửa đổi)…

Đồng thời các các bộ, ngành địa phương phải hoàn thành việc rà soát, phân loại và báo cáo phương án xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài theo chủ trương của Trung ương với yêu cầu trong 5 năm tới phải xử lý dứt điểm 100%, không được bỏ sót dự án tồn đọng, kéo dài nào mà không được xử lý.

Điều này giúp khơi thông nguồn lực từ hàng chục ngàn heca đất và hơn 2,5 triệu tỉ đồng bị chôn vào đất trong hàng chục năm qua để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026 trở đi.