Nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào đạt tiêu chuẩn toàn cầu an toàn thực phẩm

Dây chuyền đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn hiện đại châu Âu Ảnh: YSKH

Chứng nhận này cho thấy sự tiên phong của các doanh nghiệp khi luôn chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, thể hiện rõ trong việc không ngừng đầu tư, cải tiến sản phẩm nhằm mang đến chất lượng cao cấp nhất cho người tiêu dùng và vươn cao thị trường quốc tế.

BRCGS là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm được sử dụng bởi các nhà bán lẻ và nhà sản xuất thực phẩm để đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro liên quan đến sản phẩm thực phẩm. Đây là hệ thống quản lý chất lượng do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc ban hành vào năm 1998 để bảo vệ người tiêu dùng.



Chứng nhận toàn cầu về An toàn thực phẩm BRCGS Ảnh: YSKH

Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết: "Để đạt được chứng nhận này, nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào đã phải nỗ lực vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe, hoàn thành chương trình đánh giá và được cấp Giấy chứng nhận BRCGS với xếp hạng A. Đây là nhà máy thứ 2 của Công ty Yến sào Khánh Hòa đạt được tiêu chuẩn này. Chứng nhận BRCGS một lần nữa củng cố niềm tin, tín nhiệm của người tiêu dùng về các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa".

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu BRCGS tạo cơ hội lớn cho các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa tiếp cận được với các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới, đặc biệt mở rộng thị trường bán lẻ đến các nước châu Âu; nâng cao uy tín, hình ảnh và lợi thế cạnh tranh thương hiệu trên toàn cầu.



Khai thác yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa Ảnh: YSKH

Với kinh nghiệm lâu năm, bí quyết cổ truyền kết hợp hiện đại, nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào đi vào hoạt động từ năm 2012, sản xuất chủ yếu các dòng sản phẩm từ yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa: Yến tinh chế, Yến sào nguyên tổ sơ chế, Tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa. Ngoài ra, nhà máy còn là nơi cung cấp nguyên liệu chính cho các nhà máy sản xuất khác thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Việc kiểm soát tốt và chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào tại nhà máy là một trong những yếu tố chính giúp sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên vượt qua được các vòng sàng lọc, kiểm định khắt khe với hàng loạt chỉ tiêu.

Tại đây, các dòng sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa được sản xuất theo quy trình công nghệ khép kín và được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP. Đặc biệt, sản phẩm còn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường quốc tế như Úc (AQIS), Canada (CFIA) và Hoa kỳ (FDA). Điều này giúp đảm bảo sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên giữ được trọn vẹn dinh dưỡng và quan trọng hơn cả là an toàn khi đến tay người tiêu dùng. Nhà máy tiếp tục gia hạn Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ FSMA. "Những tiêu chuẩn quốc tế thể hiện sự tiên phong và cam kết ở mức độ cao nhất của chúng tôi với người tiêu dùng trong việc sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, an toàn và minh bạch; góp phần tạo chỗ đứng vững chắc và nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế", ông Hùng cho biết thêm. Đây cũng là thành quả của chiến lược phát triển bền vững, nỗ lực xây dựng và phát triển của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào Ảnh: YSKH

Có thể thấy, việc đầu tư bài bản cho các nhà máy hiện đại theo chuẩn quốc tế đã giúp Yến sào Khánh Hòa có cơ sở nền tảng để cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn và đón bắt được các xu hướng trên thế giới. Điều đó được minh chứng qua 33 năm xây dựng và phát triển, Yến sào Khánh Hòa đã trở thành thương hiệu uy tín được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế tin dùng, chiếm lĩnh vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam và Quốc tế với hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp có mặt trên khắp cả nước, hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý và tại 21 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Để tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, tập thể lãnh đạo và CBCNV công ty luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào chủ động và tập trung số hóa, ứng dụng nâng cao và chuyển đổi số toàn diện góp phần kiểm soát tốt quá trình sản xuất, giảm chi phí, giá thành sản xuất, kiểm soát tốt nguồn năng lượng và môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần đưa ngành công nghiệp yến sào Việt Nam lên tầm cao mới.