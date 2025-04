Nhà máy đốt rác phát điện 'vướng' 22 năm ở Long An được nhà đầu tư Nhật quan tâm

Ngày 1.4, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025.

Chương trình xúc tiến - đầu tư - thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025 diễn ra ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Chương trình có sự tham dự của ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, cùng hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của tỉnh, với 161 dự án FDI, tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỉ USD. Long An không chỉ thu hút vốn đầu tư mà còn mong muốn học hỏi mô hình phát triển tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại từ Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và quản lý hành chính.

Tại phiên kết nối đầu tư, một tập đoàn lớn của Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến dự án (DA) nhà máy đốt rác phát điện tại H.Thủ Thừa (Long An). Với kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực xử lý chất thải và năng lượng tái tạo, tập đoàn này mong muốn hợp tác triển khai DA. Dự kiến, trong tháng 4.2025, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ cử đoàn chuyên gia đến Long An khảo sát và thảo luận chi tiết kế hoạch đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (thứ 5 từ trái qua), làm trưởng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự chương trình ẢNH: TRƯỜNG GIANG

UBND tỉnh Long An thông tin, DA nhà máy đốt rác phát điện có quy mô khoảng 200 ha, thuộc một phần của dự án "Môi trường xanh" rộng 1.760 ha tại H.Thủ Thừa đã gặp vướng mắc suốt 22 năm qua. Việc thu hút nhà đầu tư Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai DA và mang lại giải pháp xử lý môi trường bền vững. Diện tích còn lại của DA đang được UBND tỉnh Long An và TP.HCM tìm giải pháp để không còn tiếp diễn tình trạng lãng phí đất đai…

Tại sự kiện, 3 thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết giữa Long An và các đối tác Nhật Bản. Trong đó, Tập đoàn lâm nghiệp Sumitomo ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vùng nguyên liệu tràm tại Long An, phục vụ ngành chế biến gỗ và năng lượng tái tạo. Đây là bước tiếp nối thành công từ DA 110 triệu USD của Vina Ecoboard tại KCN Phú An Thạnh.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Long An, đại diện ký kết thỏa thuận hợp tác với nhà đầu tư Nhật Bản ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Ngoài ra, KCN Prodezi - khu công nghiệp sinh thái lớn nhất ĐBSCL (400 ha) - đang hợp tác với Tập đoàn Chitose triển khai công nghệ sinh học tiên tiến trong xử lý nước thải, sản xuất phân hữu cơ và trồng cây bằng hệ thống thủy canh hữu cơ. Sự hợp tác này không chỉ giúp Prodezi phát triển mô hình khu công nghiệp xanh mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong KCN tiếp cận công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa sản xuất.

Trong những ngày tiếp theo tại Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Long An sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp tại Tokyo và tỉnh Ibaraki nhằm mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.