Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó PCCC

Hệ thống các xe PCCC chuyên dụng tại NMLD Dung Quất ẢNH: BSR

BSR có hệ thống PCCC đạt chuẩn quốc tế

Khi tiếp nhận vận hành NMLD Dung Quất, BSR xác định công tác PCCC phải đảm bảo an toàn tuyệt đối số 1. Vì vậy, NMLD Dung Quất được trang bị hệ thống PCCC hiện đại, với thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn/quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế NFPA, API...

Theo đó, BSR trang bị hệ thống PCCC bao gồm: Hệ thống phát hiện khí và báo cháy (đầu dò lửa, khí cháy, khí độc…); hệ thống chữa cháy cố định; hệ thống chữa cháy di động. Mỗi thiết bị/cụm thiết bị PCCC đều có chương trình chăm sóc, kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thường niên.

Mới đây, khi làm việc với BSR, đoàn công tác Bộ Công an đánh giá cao công tác PCCC tại NMLD Dung Quất. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCCC của BSR rất bài bản, sâu sắc, có chiều sâu.



Diễn tập ứng phó với các sự cố tại cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất ẢNH: BSR

Chưa kể, trang thiết bị PCCC tại NMLD Dung Quất cũng đã được hiện đại hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ khi đưa NMLD Dung Quất vào hoạt động đến nay, BSR đã tập trung xây dựng hệ thống quản lý an toàn và được tổ chức quốc tế DNV đánh giá đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS18001:2007 và ISO 14001:2005 vào ngày 8.3.2011.

Hệ thống quản lý an toàn BSR cũng đã được tổ chức BSI đánh giá tái chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 vào ngày 19.2.2020, với 158 quy trình, hướng dẫn chuyên môn về an toàn, sức khỏe, môi trường, PCCC.

Để đảm bảo an toàn NMLD Dung Quất, BSR cũng triển khai nhiều mô hình đặc biệt đến cán bộ, nhân viên và người lao động, nhất là mô hình "Mỗi CBCNV là một chiến sĩ PCCC". Bộ Công an cho rằng, đây là mô hình hay, bởi nhân sự tại chỗ là những người PCCC đầu tiên, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc ứng phó sự cố.

Các nhân sự tại NMLD Dung Quất diễn tập đảm bảo an toàn cho các bể chứa ẢNH: BSR

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhận định, NMLD Dung Quất là công trình quan trọng, liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, vì vậy, cần có các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà máy. Do đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu với UBND tỉnh này ban hành quyết định phê duyệt đề án đảm bảo an ninh trật tự cho NMLD Dung Quất. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi và BSR còn ký kết về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn NMLD Dung Quất; phối hợp bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát an toàn trật tự tại nhà máy này.

Cải tiến công tác PCCC

Hiện tại, thiết bị công nghệ tại NMLD Dung Quất đã gần 15 năm vận hành. Trong khi đó, tình hình mất an toàn liên quan đến PCCC vẫn thường xảy ra tại các nhà máy lọc dầu trên thế giới, nên BSR đã thường xuyên tổ chức đánh giá rủi ro về cháy nổ và triển khai các giải pháp cải tiến về PCCC.

Nhờ vậy, BSR sớm nhận diện các mối nguy, rủi ro về PCCC để chủ động phòng ngừa, kịp thời kiểm soát, ứng phó hiệu quả các sự cố. BSR còn nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới và ứng dụng tại nhà máy, cải tiến, bổ sung chức năng vận hành, độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống PCCC cố định.

Mỗi CB-CNV của NMLD Dung Quất là một nhân viên PCCC ẢNH: BSR

Bên cạnh đó, bộ phận chuyên môn của BSR cũng thường xuyên đánh giá, rà soát và kiện toàn các lực lượng PCCC, với lực lượng PCCC tại chỗ là nhân viên vận hành tại mỗi cụm công nghệ, mỗi khu vực tòa nhà. BSR còn xây dựng và cải tiến các chương trình đào tạo, rèn luyện thể lực, kỹ năng PCCC, chương trình thực tập ứng phó tình huống khẩn cấp và đánh giá định kỳ, đảm bảo mỗi nhân viên ứng phó thành thạo nghiệp vụ xử lý các tình huống sự cố xảy ra.

Cho đến nay NMLD Dung Quất không có sự cố cháy nổ. Tính đến sáng 27.7 vừa qua, NMLD Dung Quất và BSR đã đạt dấu mốc 40 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công. Dự kiến đến hết năm 2023, BSR đạt 41,5 triệu giờ công an toàn.

NMLD Dung Quất về đêm ẢNH: BSR

Để có được những thành quả trong công tác PCCC, nhiều năm qua BSR đã đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa an toàn. Văn hóa an toàn được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản là sự cam kết của lãnh đạo về an toàn; sự quan tâm chia sẻ các mối nguy hiểm, các tác động đối với con người, môi trường và máy móc thiết bị; đánh giá thực tế và linh hoạt các nguyên tắc phòng ngừa mối nguy hiểm và sự phản ánh liên tục khi thực hiện thông qua phân tích, giám sát; thông tin phản hồi từ người lao động.

Qua nhiều năm hình thành và phát triển, BSR từng bước xây dựng văn hóa an toàn với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai sâu rộng và hiệu quả này đã lan tỏa đến cả các nhà thầu.