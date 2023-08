Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức dừng hoạt động để bảo dưỡng

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (thuộc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn) bắt đầu tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần đầu tiên kể từ khi hoạt động từ hôm nay. Dự kiến, thời gian bảo dưỡng sẽ kéo dài trong 55 ngày đêm.



Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn TƯ LIỆU

Theo thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, lần bảo dưỡng này sẽ có hơn 3.300 thiết bị được mở, làm sạch và kiểm tra bảo dưỡng. Quá trình bảo dưỡng, các nhà thầu sẽ huy động tổng cộng hơn 5.000 người là chuyên gia từ nhà bản quyền công nghệ, nhà sản xuất thiết bị…

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình bảo dưỡng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, ngày 22.8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về công tác bảo đảm an ninh, an toàn quá trình bảo dưỡng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình bảo dưỡng có sự tham gia của hàng ngàn lao động, trong đó có nhiều chuyên gia, lao động là người nước ngoài; số lượng máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ bảo dưỡng có giá trị kinh tế lớn; tần suất, lưu lượng các phương tiện ra vào thường xuyên, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn là hết sức quan trọng. Trong đó, trọng tâm là bảo vệ an toàn máy móc, thiết bị, các cơ sở vật chất, kỹ thuật; an toàn về tính mạng, tài sản hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, người lao động trong và ngoài nước có liên quan; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm có thể hoạt động trong quá trình nhà máy tiến hành bảo dưỡng tổng thể.

Ngoài ra, lực lượng công an còn triển khai để ngăn ngừa các băng nhóm tội phạm liên quan đến bảo kê, can dự vào lĩnh vực kinh tế; các loại tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm gây thương tích, giết người; các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, ma túy… bảo đảm trong suốt quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được diễn ra an toàn.