Triệt xóa băng nhóm tội phạm Cường Kobe tại Phú Quốc

Ngày 8.7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng của đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (CSHS - Bộ Công an) lần lượt triệt xóa các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn TP.Phú Quốc, bắt giữ nhiều bị can. Trong đó có các băng nhóm như: nhóm Hai Lượng do Võ Văn Lương (tức Lượng Cà Mau) cầm đầu; nhóm Thái Bus do Nguyễn Văn Thái cầm đầu; nhóm Cọp Bãi Bổn do Văn Thế Sự cầm đầu; nhóm "giang hồ nông trường" do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ Công cầm đầu)…

Đặc biệt là băng nhóm của kẻ cầm đầu Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe), chuyên bảo kê, lấn chiếm, tranh giành đất đai ở Phú Quốc vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản… với nhiều vụ án, vụ việc liên quan.

Lê Hoàng Cường (39 tuổi, quê quán Bạc Liêu, ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền sự kinh doanh không phép. Cường Kobe cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại TP.Phú Quốc.



Nhằm đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm do Cường Kobe cầm đầu, Cục CSHS sự Bộ Công an chủ trì, phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án truy xét các vụ án, vụ việc có liên quan đến Cường và đồng bọn.

Theo ban chuyên án, băng nhóm Cường Kobe với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 35 tuổi, ngụ P.An Thới, TP.Phú Quốc) mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống Bãi Khem (P.An Thới). Sáng 7.4.2022, Thái Bus và Võ Văn Chớt - em ruột của Võ Văn Lương (tức Lượng Cà Mau, cầm đầu băng nhóm Hai Lượng, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ bắn nhau tranh giành đất vào ngày 27.10.2022 - PV) và khoảng 20 đối tượng đến khu đất trên để ngăn cản, đuổi đánh công nhân do Cường Kobe thuê đang xây dựng nhà tạm tại ở đây.

Khi biết việc, Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha tập hợp 17 người, thuê xe ô tô 16 chỗ, mang theo dao, rựa cùng Cường Kobe đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái Bus. Đến nơi, nhóm Cường Kobe không gặp nhóm Thái Bus nên về nhà Cường Kobe ăn trưa. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, phát hiện nhóm Thái Bus quay lại khu vực tranh chấp, Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha, Ngô Quốc Giang (tức Giang Thẹo) dẫn theo 17 người đi 3 xe ô tô đến gặp nhóm Thái Bus để giải quyết mâu thuẫn.

Kha và Giang Thẹo đi một xe ô tô, khi đi Giang cầm theo một khẩu súng. Trương Văn Nhàn, Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Lâm Trọng Nghĩa, Nguyễn Trường Khang, Ngô Công Hải Đăng đi một xe ô tô, khi đi Nhàn cầm theo túi xách bên trong có 6 viên đạn, những người còn lại đi xe 16 chỗ cầm theo dao tự chế. Nhóm Cường Kobe đến nơi thì bị nhóm Thái Bus tấn công. Giang Thẹo cầm súng bắn về phía nhóm Thái Bus, trúng cửa xe ô tô của Thái rồi cả nhóm bỏ chạy để lại xe ô tô Fortuner. Nhóm của Thái Bus truy đuổi, đập phá xe 16 chỗ của nhóm Cường Kobe. Khi có tiếng hô "có công an đến", nhóm Thái Bus lên xe bỏ đi. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí như: búa, gậy bóng chày bằng kim loại, dao, giáo, đạn quân dụng… và nhiều vật chứng khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 29 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi giết người và mở rộng điều tra vụ án.

Dùng súng thị uy người khác

Trương Văn Nhàn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong 29 bị can bị khởi tố có Thái Bus. Thái Bus bị khởi tố, bắt giam trong vụ bắn nhau tranh giành đất với nhóm của Lượng Cà Mau.

Không chỉ dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, Cường Kobe còn chỉ đạo đàn em phá hủy tài sản của người khác chỉ vì không tìm được tiếng nói chung. Cường Kobe thuê máy xúc của ông L.Đ.T (53 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) thi công san lấp mặt bằng công trình xây dựng cho Cường. Trong quá trình thi công, Cường Kobe không ứng tiền dầu cho ông T. nên ngày 18.12.2022 cả 2 xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau qua điện thoại. Ngay sau đó, Cường Kobe gọi điện cho em ruột là Lê Hoàng Hiếu đến đốt xe cuốc của ông T. đang thi công trong phần đất tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Hiếu mua xăng về tưới lên xe cuốc, châm lửa đốt cháy, gây thiệt hại 290 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường Kobe và Lê Hoàng Hiếu về hành vi hủy hoại tài sản.

Nghiêm trọng hơn, Cường Kobe ngang nhiên dùng súng bắn thị uy, uy hiếp, đe dọa người khác. Xuất phát từ việc Cường Kobe cho rằng bảo vệ của một dự án tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, ngăn cản, không cho máy xúc của Cường vào khu này để lấy cát trái phép. Tối 9.12.2022, Cường Kobe đến chốt bảo vệ đánh dằn mặt bảo vệ. Do không tìm thấy người bảo vệ trực tiếp ngăn máy xúc của mình nên Cường đe dọa vợ của bảo vệ. Sau đó, Cường 3 lần sử dụng khẩu súng ngắn bắn 7 viên đạn tại khu vực dự án…

Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi phạm tội của băng nhóm Cường Kobe.