Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất hướng tới nâng công suất 100.000 m³/năm

Ngày 1.5, thông tin từ Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, để Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đi vào hoạt động, ngay từ đầu năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã giao cho Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) khẩn trương hoàn thiện chuỗi từ sản xuất, pha chế đến phân phối.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất thuộc Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung BSR-BF, do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn góp 61% vốn điều lệ.

PVOIL đã triển khai bán xăng sinh học E10 trên gần 1.000 cửa hàng xăng dầu

Sau khi được Petrovietnam giao nhiệm vụ, 2 đơn vị nhanh chóng triển khai tìm kiếm nguồn nguyên liệu, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và khôi phục hoạt động nhà máy.

Từ ngày 1.8.2025, PVOIL bắt đầu thí điểm kinh doanh xăng E10 tại Hà Nội, Hải Phòng, sau đó mở rộng ra nhiều địa phương. Đến nay, PVOIL cho biết đã sẵn sàng vận hành đồng bộ trên gần 1.000 cửa hàng xăng dầu từ ngày 1.5, đảm bảo nguồn cung ổn định.

PVOIL đã phát triển hệ thống pha chế tại 3 miền và cơ bản hoàn thiện, dự kiến đạt tổng công suất khoảng 4 triệu m³/năm vào cuối 2026, vượt nhu cầu nội bộ. Việc đầu tư dư công suất không chỉ phục vụ tăng trưởng mà còn mở ra khả năng cung cấp dịch vụ pha chế cho các đầu mối khác.

Ở khâu sản xuất, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đã vận hành trở lại từ ngày 20.1 và nhanh chóng cho ra lô ethanol đầu tiên sau 2 tuần. Đến tháng 3, nhà máy vận hành khoảng 60% công suất để ổn định hệ vi sinh, sau đó tăng dần hướng tới 100% công suất từ giữa tháng 4.

Khi vận hành tối đa, nhà máy có thể sản xuất khoảng 330m³ ethanol mỗi ngày, góp phần bảo đảm nguồn E100 cho phối trộn xăng sinh học, tăng nguồn cung và hỗ trợ an ninh năng lượng quốc gia. Song song đó, đơn vị triển khai nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Petrovietnam đã liên kết chặt chẽ giữa các khâu từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối. Trong đó, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đảm nhiệm sản xuất, còn PVOIL tổ chức pha chế và đưa sản phẩm ra thị trường, tạo nên chuỗi giá trị khép kín.

Xăng sinh học E10, với tỷ lệ pha trộn 10% ethanol, được đánh giá giúp giảm phát thải khí nhà kính và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu. Trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động, việc phát triển E10 góp phần tăng tính tự chủ và khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trong nước.

Đáng chú ý, Petrovietnam cũng chủ động minh bạch thông tin về chất lượng, hiệu suất nhằm định hình nhận thức người tiêu dùng, qua đó củng cố niềm tin thị trường đối với sản phẩm mới.

Theo ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam, việc đẩy nhanh lộ trình E10 sẽ giúp tăng nguồn cung xăng khoảng 15% từ các nguồn ngoài dầu thô, đáp ứng mục tiêu kép về an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tập đoàn đang hướng tới nâng công suất Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất lên 100.000 m³/năm, dự kiến đáp ứng khoảng 20% nhu cầu ethanol trong nước.

Trong khi đó, lãnh đạo BSR cho biết định hướng phát triển nhiên liệu sinh học và nhiên liệu bền vững là bước đi chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Dù vậy, để xăng E10 thực sự đi vào đời sống, các chuyên gia cho rằng cần sự đồng hành từ chính sách như ưu đãi thuế, phí, lộ trình bắt buộc và phát triển vùng nguyên liệu ethanol. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng xanh tại Việt Nam.