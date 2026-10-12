Nhà máy suất ăn hàng không 2.400 tỉ đồng đang tăng tốc về đích tại Phú Quốc

Nằm liền kề Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Nhà máy sản xuất suất ăn hàng không do Sun Group đầu tư với tổng vốn khoảng 2.400 tỉ đồng có tổng diện tích sàn khoảng 33.500 m², gồm 2 tầng.

Công trình được kết nối trực tiếp với sân đỗ tàu bay qua tuyến đường chuyên dụng, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển suất ăn, đồng thời bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm và an ninh hàng không.

Trong ảnh là đồ họa khi nhà máy hoàn thành ẢNH: SG

Dự kiến còn khoảng 2 tháng trước thời điểm vận hành thử. Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc (SCA) đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành trong năm 2026, với công suất khoảng 25.000 suất ăn/ngày, đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027. Về dài hạn, nhà máy sẽ nâng công suất lên 50.000 suất/ngày theo tầm nhìn đến năm 2050. Cán bộ, kỹ sư bám sát công trường ngày đêm đẩy nhanh thi công từng hạng mục, hướng tới đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ phục vụ APEC 2027.

Khoảng 600 - 700 công nhân, kỹ sư làm việc mỗi ngày, nhiều tổ chia ca đến 22-23 giờ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện

Ghi nhận tại công trình cho thấy các hạng mục đang được triển khai đồng thời từ ngoài vào trong. Các hạng mục kỹ thuật, điện nước và phòng cháy chữa cháy được thi công đồng thời.

Hiện phần kết cấu ngầm và các hạng mục bên trong đang được hoàn thiện đồng bộ. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12

Ông Trịnh Quang Lợi, Giám sát dự án thuộc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Phú Quốc (Tập đoàn Sun Group) thông tin, tầng 1 tập trung các khu vực tiếp nhận và bảo quản nguyên liệu. Xe vận chuyển sẽ đi qua khu vực kiểm soát an ninh trước khi vào nhà máy, sau đó hàng hóa được đưa đến các kho tương ứng.

Tầng 1 còn có hệ thống máy rửa, kho đông, kho lạnh bảo quản rau củ quả và kho khô. Trong ảnh là kho khô cơ bản hoàn tất phần xây dựng, chỉ còn chờ lắp đặt một số đường ống và thiết bị lưu trữ

Nhiều khu vực tại tầng 1 đã ốp gạch, trong khi một số vị trí đang được sơn và hoàn thiện nội thất

Tại khu tiếp nhận hàng, nền bê tông đang được hoàn thiện bằng nhiều lớp sơn PU. Tầng 2 bố trí khu chế biến trung tâm, gồm kho nguyên liệu, khu sơ chế, phòng gia vị và bếp chính. Đáng chú ý, nhà máy có khu bếp Halal rộng khoảng 260 m² và khu chế biến suất ăn đặc biệt rộng 70 m², đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách quốc tế.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ với sự tham gia của các nhà thầu uy tín, cùng nguồn lực tài chính từ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thông qua các giải pháp tài trợ vốn, bảo lãnh, L/C và bao thanh toán

Toàn bộ dây chuyền được thiết kế theo mô hình khép kín. Phía sau khu vực sản xuất là hệ thống logistics tự động, từ quản lý kho, lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động, robot vận chuyển tự động trong kho, cho đến hệ thống băng chuyền và thiết bị trung chuyển trên cao.

Đặc biệt, khu vực lưu trữ và trung chuyển dụng cụ còn kết hợp camera AI để hỗ trợ theo dõi và kiểm kê. Sau khi chế biến, các khay suất ăn được vận chuyển bằng xe chuyên dụng qua tuyến đường kết nối trực tiếp với sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ở chiều ngược lại, khay và dụng cụ sau chuyến bay được đưa về nhà máy theo luồng riêng để phân loại, vệ sinh và tái sử dụng.

Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc (SCA) là một mắt xích hậu cần quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ của sân bay. Sau APEC 2027, nhà máy dự kiến tiếp tục phục vụ các hãng hàng không, phòng chờ, hệ thống ẩm thực tại Nhà ga T2, doanh nghiệp và thị trường hội nghị, hội thảo.

SCA cũng là một phần trong hệ sinh thái hàng không khép kín Sun Group đang từng bước hoàn thiện tại Phú Quốc, từ hạ tầng sân bay, hãng hàng không, dịch vụ mặt đất, phòng chờ đến tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay (MRO) và dịch vụ suất ăn hàng không.