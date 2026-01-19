Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế xanh

Nhà nước 'bắt tay' ngân hàng thúc đẩy du lịch thông minh

Đan Thanh
Đan Thanh
19/01/2026

Ngày 19.1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thiết lập quan hệ chiến lược thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030.

Theo thỏa thuận hợp tác, SHB và Trung tâm Thông tin du lịch sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Nhà nước 'bắt tay' ngân hàng thúc đẩy du lịch thông minh- Ảnh 1.

Lễ công bố ký kết hợp tác giữa Trung tâm Thông tin du lịch và SHB

ẢNH: SHB

Trong đó, ngân hàng cung cấp các giải pháp công nghệ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực du lịch, góp phần đẩy nhanh sự hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam. Đồng thời, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam, tăng cường sự hiện diện của các điểm đến Việt Nam tại trong và ngoài nước.

Ngay sau thỏa thuận hợp tác, nền tảng "Du lịch Việt Nam" sẽ ra mắt giải pháp tài chính - du lịch toàn diện ngay trên ứng dụng. Đây là ứng dụng chính thức, duy nhất ở quy mô quốc gia, nằm trong hệ sinh thái du lịch số của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, được phát triển bởi Công ty CP Phát triển công nghệ thẻ Việt (Vietsens) và kết hợp giải pháp tài chính từ SHB.

Không đơn thuần là một ứng dụng di động, "Du lịch Việt Nam" là một hệ sinh thái số tích hợp dữ liệu du lịch quốc gia, cung cấp cho du khách mọi thông tin cần thiết, từ điểm đến, dịch vụ, giá cả, bản đồ số, gợi ý trải nghiệm, đến công cụ phản hồi, đánh giá chất lượng.

Trọng tâm của ứng dụng là tập hợp dữ liệu chính thống tập trung từ khắp các địa phương, ngành, dịch vụ và điểm đến, giúp xóa bỏ sự phân mảnh trong thông tin, mang lại những trải nghiệm thuận tiện cho khách du lịch.

Lợi ích của nền tảng "Du lịch Việt Nam" cùng giải pháp tài chính của SHB không chỉ dừng lại ở trải nghiệm người dùng; mà còn tạo ra một môi trường minh bạch, an toàn, được quản lý chặt chẽ.

Với nguồn dữ liệu chính thống được cập nhật liên tục từ các cơ quan quản lý, du khách không còn phải đối mặt rủi ro thông tin sai lệch, quảng cáo ảo hay dịch vụ kém chất lượng. Bất kỳ sự cố nào phát sinh đều có thể được phản ánh, xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nâng cao trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ.

Đối với các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ và các điểm đến, việc hiện diện trên nền tảng “Du lịch Việt Nam” mang lại cơ hội khai thác khách hàng hiệu quả. Với lượng người dùng tiềm năng từ cả trong nước lẫn quốc tế, các doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường một cách trực tiếp, giảm lệ thuộc vào các nền tảng trung gian có phí cao, tối ưu hóa doanh thu và tăng khả năng cạnh tranh. 

Phát biểu tại lễ công bố, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa cho biết, thời gian qua, nhiều nền tảng số quan trọng đã được hình thành, đưa vào vận hành trong ngành du lịch, trong đó có ứng dụng “Du lịch Việt Nam”.

Việc ký kết hợp tác với SHB là một bước đi quan trọng nhằm tích hợp các giải pháp công nghệ và tài chính số vào các khâu trong hành trình du lịch. Thông qua chương trình hợp tác, 2 đơn vị kỳ vọng triển khai các giải pháp thiết thực hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách một cách khoa học.

Theo Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông du lịch Việt Nam trên các nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, ấn phẩm đa phương tiện; xúc tiến điểm đến, nâng cao sự hiện diện của du lịch Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế...

Khám phá thêm chủ đề

