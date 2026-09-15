Nhà nước thoái vốn tại Seaprodex - doanh nghiệp nắm 'đất vàng' 3 mặt tiền ở TP.HCM

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa đăng ký bán đấu giá toàn bộ phần vốn tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (Seaprodex, mã chứng khoán SEA). Theo đó, SCIC sẽ đưa ra đấu giá hơn 79,22 triệu cổ phần SEA, tương đương 63,38% vốn và đây là toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại doanh nghiệp. Giá khởi điểm cho toàn bộ lô cổ phần là 8.509 tỉ đồng.

SCIC thoái hết vốn tại Seaprodex - doanh nghiệp sở hữu nhiều "đất vàng" tại TP.HCM ẢNH: SEA

Phiên bán đấu giá lô cổ phần SEA dự kiến được tổ chức vào ngày 29.9 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Với mức giá khởi điểm này, SCIC đang định giá Seaprodex khoảng 13.400 tỉ đồng. Hiện cổ phiếu SEA được được giao dịch ở mức 70.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm mà SCIC đưa ra cao hơn khoảng 50% so với thị giá hiện tại.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, SCIC là cổ đông lớn nhất tại Seaprodex với tỷ lệ sở hữu 63,38%. Đứng thứ hai là Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp với hơn 30 triệu cổ phần, tương đương khoảng 24% vốn - là công ty con do Novaland nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. Địa ốc Ngân Hiệp mới mua thành công hơn 30 triệu cổ phiếu SEA và trở thành cổ đông lớn của Seaprodex vào cuối năm 2025.

Seaprodex là một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành thủy sản. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất bán niên 2026, doanh thu thuần của Seaprodex đạt 434,8 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Seaprodex đạt hơn 100 tỉ đồng, thấp hơn 7% so với mức 108 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Công ty này được chú ý bên cạnh hoạt động kinh doanh là quỹ đất tại các vị trí có giá trị ở Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, phải kể đến khu đất tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (TP.HCM), cũng là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Khu đất có diện tích hơn 1.522 m2, trong đó khoảng 1.458 m2 không nằm trong lộ giới, tọa lạc tại giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng và có 3 mặt tiền. Khu đất này từng được định hướng phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng...