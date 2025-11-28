Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Nhà ở Mizuki Park - nơi hạnh phúc và bình yên ươm dưỡng trong từng khoảnh khắc

Nguồn: Nam Long
Nguồn: Nam Long
28/11/2025 13:00 GMT+7

Sau 3-5 năm gắn bó, cư dân tại Mizuki Park kể về tổ ấm của mình bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, như thể mỗi ngày ở đây đều mở ra một lý do mới để yêu thêm chữ 'nhà'.

Khi các thế hệ đều kể về một nơi gọi là 'nhà'

Ba thế hệ - ba nhịp sống, nhưng đều tìm thấy ở Mizuki Park một điểm chung: Cảm giác "đúng là nhà". Cảm giác ấy với chị Thùy Minh, bắt nguồn từ chính không gian sống với những khoảng xanh rộng mở. Cây cối, mặt nước, đường dạo bộ, tất cả như mời gọi gia đình chị chậm lại, dành thời gian cho nhau. Còn với anh Quân, cảm thức về "nhà" được định nghĩa bằng điều giản dị: Nhìn con trai lớn lên trong tuổi thơ mà anh từng nâng niu.

"Con tôi lớn lên giữa thiên nhiên, được trải nghiệm trò chơi dân gian, gắn kết với bạn bè đồng trang lứa… Những niềm vui mà tôi từng có, giờ con cũng được trải nghiệm", anh chia sẻ.

Nhà ở Mizuki Park - nơi hạnh phúc và bình yên ươm dưỡng trong từng khoảnh khắc- Ảnh 1.

Với chị Thùy Minh, “nhà” là nơi hạnh phúc hiện hữu trong từng nhịp sống

Niềm vui ấy cũng là "mẫu số chung" trong suy nghĩ của cư dân nhí. Bé Trần Nguyễn (6 tuổi) nhớ mãi cảm giác thích thú khi cùng ba đuổi theo cánh diều trên bãi cỏ. Với bé Minh Khôi (11 tuổi) và Trần Nam (12 tuổi), "nhà" là nơi mỗi ngày mở ra những điều mới mẻ để khám phá, từ khu vui chơi dưới chân tòa nhà đến những vòng xe đạp dọc kênh xanh cùng bố mẹ.

Nhà ở Mizuki Park - nơi hạnh phúc và bình yên ươm dưỡng trong từng khoảnh khắc- Ảnh 2.

Mỗi góc nhỏ tại Mizuki Park đều đong đầy chữ “nhà”

Còn với thế hệ ông bà, giá trị của chữ "nhà" lại mang màu sắc sâu lắng và ấm áp hơn. Ông Kim Sang và bà Quí chia sẻ rằng từ ngày chuyển về Mizuki Park, bữa cơm tối trong gia đình trở nên trọn vẹn hơn — bởi mọi người có thêm thời gian quây quần, chuyện trò và gần gũi nhau hơn.

Còn với cô Phương Trang, niềm vui lại đến từ những người bạn đồng niên trong khu đô thị; mỗi ngày của cô ở đây đều trở nên rộn ràng, nhiều tiếng cười.

Tất cả những mảnh ghép ấy tạo thành bức tranh an cư giàu bản sắc tại Mizuki Park, nơi ba thế hệ tìm được tiếng nói chung, niềm vui chung và tương lai được vun bồi bằng tình yêu thương mỗi ngày.

Nhà ở Mizuki Park - nơi hạnh phúc và bình yên ươm dưỡng trong từng khoảnh khắc- Ảnh 3.

Niềm vui của bà Phương Trang bên những người bạn gắn bó

Hạnh phúc - giá trị tạo nên "chất sống" tại Mizuki Park

Tại một khu đô thị đáng sống như Mizuki Park, hạnh phúc không đo đếm bằng tiện nghi hữu hình, mà được nuôi dưỡng mỗi ngày từ những cung bậc cảm xúc rất thật. Hành trình ấy đã bắt đầu từ nhiều năm trước, để đến hôm nay, phân khu Trellia Cove tiếp tục thổi hồn vào những giá trị sống ấy, biến chúng thành trải nghiệm trọn vẹn, sống động.

Nhà ở Mizuki Park - nơi hạnh phúc và bình yên ươm dưỡng trong từng khoảnh khắc- Ảnh 4.

Tên gọi Trellia Cove được lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre - biểu tượng văn hóa Á Đông

Nằm giữa "dòng chảy hạ tầng tỷ đô" của khu Nam, quy hoạch bài bản, pháp lý vững chắc, cộng đồng cư dân Mizuki Park đã hiện hữu, Trellia Cove là lựa chọn an cư – đầu tư đầy tiềm năng cho gia đình trẻ, người trẻ thành đạt, và nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống chuẩn mực.

Là phân khu căn hộ compound cuối cùng của đô thị, Trellia Cove nhân đôi lợi thế khi sở hữu hai mặt hướng thủy: Một bên ôm trọn kênh đào - biểu tượng cảnh quan đặc trưng của Mizuki Park; bên còn lại tiếp giáp rạch Bà Lào - dòng thủy sinh tự nhiên có vai trò điều hòa khí hậu.

Địa thế "ốc đảo" giúp Trellia Cove vừa giữ được tính riêng tư biệt lập, vừa kết nối trọn vẹn với nhịp sống năng động của toàn khu. Với bố mẹ, hệ thống đường dạo bộ ven kênh, phòng gym, sân thể thao đa năng hay hồ bơi trong xanh là không gian lý tưởng để duy trì lối sống khỏe mạnh. Cư dân nhí được lớn lên cùng khoảng sân xanh mát, khu vui chơi đa sắc màu... Còn khu picnic, BBQ là "chất xúc tác" để những buổi sum họp cùng cha mẹ, ông bà thêm đầm ấm.

Sức hút của Trellia Cove còn đến từ cộng đồng hơn 4.000 cư dân đang sinh sống tại khu đô thị, từng ngày cùng nhau vun đắp giá trị sống đắt giá và tình làng nghĩa xóm gắn kết.

Nhà ở Mizuki Park - nơi hạnh phúc và bình yên ươm dưỡng trong từng khoảnh khắc- Ảnh 5.

Tại Trellia Cove, hạnh phúc được nuôi dưỡng và kế thừa qua các thế hệ

Trong câu chuyện của nhiều gia đình tại Mizuki Park, "hạnh phúc" là lý do họ dừng lại và gọi nơi này là nhà. Và tại Trellia Cove, hạnh phúc sẽ được nuôi dưỡng mỗi ngày, lan tỏa và tiếp nối qua từng thế hệ trong gia đình. Ở đó, mỗi người tìm thấy sự kết nối hài hòa với thiên nhiên, được ươm dưỡng hạnh phúc từ khoảnh khắc giản dị thường nhật, và yên tâm gieo mầm những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Điểm hẹn đầu tư, trải nghiệm hệ sinh thái bất động sản Nam Long dịp cuối năm Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ 5 - 7.12.2025, tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM). Đây là lần đầu tiên thương hiệu Bất động sản 33 năm tuổi, Nam Long giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị & hệ sinh thái bằng hình thức "experience integrated", ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan mang đến cho khách hàng và đối tác góc nhìn toàn diện, mới mẻ và đa chiều về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn.

Mời quý khách hàng, đối tác đăng ký tham dự tại đây: https://living.namlongvn.com/journey-registration


Khám phá thêm chủ đề

Mizuki Park nơi hạnh phúc Nhà ở Mizuki Park Bình yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận