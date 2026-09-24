Nhã Phương cùng dàn nghệ sĩ hội ngộ tại thảm đỏ lễ trao giải

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Nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, Thu Trang, Nhã Phương, Đoàn Thiên Ân... cùng hội ngộ tại thảm đỏ lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 để ủng hộ các nhà làm phim trẻ.
Chiều 24.9, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese diễn ra tại Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim trẻ. Bên cạnh dàn giám khảo là những gương mặt uy tín trong nghề, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, đạo diễn Lê Thiện Viễn, diễn viên Hứa Vĩ Văn, biên kịch Trần Khánh Hoàng, diễn viên Nhã Phương, Hoa hậu - diễn viên Đoàn Thiên Ân, đạo diễn hình ảnh K'Linh… Sự xuất hiện của họ đã góp phần tiếp thêm nguồn động lực để các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa giấc mơ đi đường dài với điện ảnh.
Dàn nghệ sĩ hội ngộ tại thảm đỏ lễ trao giải Vietnamese 2026
Chia sẻ tại thảm đỏ, đạo diễn Lê Thiện Viễn cũng cho rằng những cuộc thi như Vietnamese là cơ hội để các nhà làm phim trẻ trải nghiệm và phát triển. “Nếu có đam mê, các bạn hãy tham gia. Và biết đâu nếu có thành quả, đó sẽ là một bệ phóng rất tốt”, anh bày tỏ
Trong khi đó, biên kịch Trần Khánh Hoàng cho hay: “Đây là cơ hội để các bạn cọ xát, giới thiệu những cá tính đặc biệt của mình và gặp gỡ nhiều anh chị trong ngành. Tôi mong rằng các bạn sẽ tận dụng điều đó để có thể đi đường dài với điện ảnh”.
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