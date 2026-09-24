Nhã Phương cùng dàn nghệ sĩ hội ngộ tại thảm đỏ lễ trao giải

Chiều 24.9, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese diễn ra tại Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim trẻ. Bên cạnh dàn giám khảo là những gương mặt uy tín trong nghề, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, đạo diễn Lê Thiện Viễn, diễn viên Hứa Vĩ Văn, biên kịch Trần Khánh Hoàng, diễn viên Nhã Phương, Hoa hậu - diễn viên Đoàn Thiên Ân, đạo diễn hình ảnh K'Linh… Sự xuất hiện của họ đã góp phần tiếp thêm nguồn động lực để các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa giấc mơ đi đường dài với điện ảnh.

Dàn nghệ sĩ hội ngộ tại thảm đỏ lễ trao giải Vietnamese 2026

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ gồm Hứa Vĩ Văn, Nhã Phương, Hồng Ánh và Thu Trang tại thảm đỏ lễ trao giải

Ảnh: Hồ Đăng Khoa

NSND Hồng Vân tại lễ trao giải Vietnamese mùa 3. Với nữ nghệ sĩ, việc đồng hành trong một dự án phim ngắn của người trẻ cũng là cách tiếp thêm niềm tin, giúp các bạn vững vàng hơn trong hành trình sắp tới Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Nhã Phương khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn sau khi sinh con. Có mặt tại sự kiện, không chỉ tham gia trao giải, nữ diễn viên còn truyền cảm hứng đến các nhà làm phim trẻ. Trong vai trò giám khảo, Hồng Ánh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị. Cô đánh giá cao các tác phẩm dự thi của Vietnamese năm nay và hy vọng sẽ gặp lại các nhà làm phim trẻ với tư cách đồng nghiệp Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Diễn viên - đạo diễn Thu Trang gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung tại sự kiện. Đây là lần thứ 2 cô đồng hành cùng Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese nên không khỏi hào hứng. “Tôi mong muốn cuộc thi phát triển mạnh hơn nữa để những bạn mê phim, mê điện ảnh có thể hiện thực hóa ước mơ của mình. Với tôi, những cuộc thi như vậy rất có ích cho điện ảnh Việt Nam”, nữ đạo diễn chia sẻ Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Hứa Vĩ Văn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lịch lãm khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp. Chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên cho rằng cuộc thi này là cơ hội để các bạn trẻ được trải nghiệm, tiếp xúc với những người trong giới làm phim, từ đó có kinh nghiệm để thực hiện những tác phẩm điện ảnh đầu tay Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Hoa hậu Thiên Ân được khen ngợi về sắc vóc ở tuổi 26. Từ một cô gái thành danh ở cuộc thi nhan sắc, người đẹp từng bước phát triển ở lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn qua vai diễn trong Hẹn em ngày nhật thực và sắp tới là Án mạng karaoke. Hành trình đó của Thiên Ân sẽ truyền cảm hứng cho nhiều diễn viên trẻ hiện nay Ảnh: NSX

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là gương mặt đồng hành với Vietnamese suốt 3 mùa, cùng ban tổ chức tìm ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải. Từ hành trình đó, nam nghệ sĩ mong muốn các bạn trẻ có những bước tiến trong nghề Ảnh: Nhật Thịnh

Chia sẻ tại thảm đỏ, đạo diễn Lê Thiện Viễn cũng cho rằng những cuộc thi như Vietnamese là cơ hội để các nhà làm phim trẻ trải nghiệm và phát triển. “Nếu có đam mê, các bạn hãy tham gia. Và biết đâu nếu có thành quả, đó sẽ là một bệ phóng rất tốt”, anh bày tỏ

Trong khi đó, biên kịch Trần Khánh Hoàng cho hay: “Đây là cơ hội để các bạn cọ xát, giới thiệu những cá tính đặc biệt của mình và gặp gỡ nhiều anh chị trong ngành. Tôi mong rằng các bạn sẽ tận dụng điều đó để có thể đi đường dài với điện ảnh”.

Đạo diễn hình ảnh K'Linh đến ủng hộ các nhà làm phim trẻ Ảnh: Nhật Thịnh



