Nhã Phương lên tiếng giữa ồn ào

Trong bài đăng dài trên trang Nabi Nhã Phương (sở hữu hơn 7 triệu lượt theo dõi), nữ diễn viên mở đầu bằng dòng chia sẻ: “Trong tâm điểm các sự cố dữ dội nhắm vào sự việc liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang bằng các hình ảnh và sự việc trong quá khứ thì tôi, diễn viên Nhã Phương, với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội có thể có những suy nghĩ của riêng mình, một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật có thể có những tư duy phản biện của riêng mình".

Và trong vai trò người vợ của Trường Giang, một người mẹ của những đứa con, diễn viên phim Cây táo nở hoa cho biết bản thân cũng từng trăn trở nhiều: Mình phải làm gì trong trường hợp này?

Chia sẻ gây chú ý của Nhã Phương

Hình ảnh Nhã Phương xuất hiện tại một sự kiện vào tối 12.9 Ảnh: BTC

Còn nhớ vào thời điểm Trường Giang trở thành tâm điểm, Nhã Phương đã có động thái gây chú ý. Người đẹp cho biết khi đưa ra thông điệp của mình, cô thấy được an ủi từ đa phần các phản ứng đồng tình từ các bạn thông qua mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết thêm bản thân đã được cảnh báo và hiểu rõ khi đưa ra bất kỳ một phản ứng nào trong thời điểm đó, cô sẽ chịu sự chú ý, thậm chí một phần tức giận từ nhiều phía. Tuy nhiên, vợ Trường Giang cho rằng bản thân đã quyết định làm theo cách mà cô cho là phù hợp nhất.

“Và quả thật không may cho Phương, lời cảnh báo đó đã thành sự thật, Phương đã trở thành tâm điểm của một làn sóng khác, bắt đầu bằng sự thương cảm, mỉa mai đến nghi ngờ về tình huống thật sự mà Phương đang trải qua. Phương chỉ có thể nói một câu lúc này, Phương ổn”, cô chia sẻ.

Theo Nhã Phương, khi cô có động thái trên mạng xã hội, tâm điểm chỉ trích lại rẽ sang một hướng khác, liên quan đến công việc thương mại mà cô tham gia. Trước những nghi ngờ, nữ diễn viên cho biết bản thân có sự cẩn trọng trong công việc và cho biết thêm việc chấm dứt hợp tác với một dòng sản phẩm đã diễn ra một cách bình thường từ năm 2025.

Bài đăng gây chú ý của Nhã Phương trên mạng xã hội Ảnh: BTC J.M/ Chụp màn hình

Trước việc nhiều người chỉ trích chất lượng, cách thức quảng bá của sản phẩm mà Nhã Phương tham gia, vợ Trường Giang cho biết cô tôn trọng và sẽ hoàn toàn tuân thủ kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng về chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm. “Phương sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng, nhưng Phương phản đối việc chỉ trích vô căn cứ trong làn sóng đang nhắm vào mình”, cô viết.

Cuối bài đăng, Nhã Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được dựa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên.

“Phương đã trao đổi với nhãn hàng và họ luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi phản ánh liên quan đến sản phẩm thông qua đầu mối chính thức, tất cả các nội dung tiếp nhận sẽ được đối chiếu, phản hồi theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần minh bạch, cầu thị và không né tránh trách nhiệm”, cô chia sẻ.

Khi chúng tôi liên hệ, phía Nhã Phương cho biết bài đăng trên trang cá nhân là quan điểm chính thức của nữ diễn viên Cây táo nở hoa về vụ việc.