Nhà sách hiện đại 8 tỉ đồng lần đầu xuất hiện ở Lái Thiêu

Sáng 27.5 tại khu phố Hưng Phước (P.Thuận An), Công ty CP Văn hóa & Thương mại Bình Dương (Fabico) - thuộc hệ sinh thái của Fahasa - đã khai trương Nhà sách Fabico Lái Thiêu rộng 400m2 tại số 191B đường Nhà Thờ Búng.

Khu vực chợ Búng từ lâu được xem là một trong những địa điểm sầm uất, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của vùng đất Lái Thiêu. Nơi đây vẫn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt truyền thống cùng nhịp sống đặc trưng của cư dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo Fahasa, Nhà sách Fabico Lái Thiêu và khách mời cắt băng khai trương nhà sách 8 tỉ đồng Ảnh: Q.TRÂN

Nhà sách mới tại Lái Thiêu giới thiệu đến độc giả hơn 30.000 bản sách các loại

Theo lãnh đạo Fahasa, việc đặt nhà sách tại khu vực Lái Thiêu không chỉ nhằm mở rộng không gian mua sắm, học tập cho người dân mà còn hướng đến mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển văn hóa đọc tại một vùng đất giàu bản sắc. Đơn vị kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành không gian văn hóa hiện đại để các gia đình cùng trải nghiệm, học hỏi và nuôi dưỡng niềm yêu thích sách.

Với diện tích rộng và được đầu tư trang thiết bị hiện đại, Nhà sách Fabico Lái Thiêu hiện có hơn 30.000 đầu sách quốc văn, ngoại văn cùng gần 40.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em và quà lưu niệm. Các sản phẩm được cung cấp từ nhiều nhà xuất bản và đối tác trong, ngoài nước.

Các quầy sách được bố trí thành nhiều khu vực riêng biệt như sách quốc văn, ngoại văn, văn phòng phẩm, quà lưu niệm và không gian dành cho thiếu nhi. Bên trong nhà sách còn có nhiều chuyên đề phục vụ đa dạng nhu cầu độc giả, nổi bật như tủ sách Tác giả trẻ Việt, tủ sách Nguyễn Nhật Ánh hay khu truyện trinh thám.

Các khu vực trưng bày được thiết kế sinh động, tăng tính tương tác nhằm khơi gợi cảm hứng đọc sách và mang đến trải nghiệm gần gũi cho độc giả ở nhiều độ tuổi.

Độc giả ở Lái Thiêu vui mừng với nhà sách mới Ảnh: Q.TRÂN

Khuôn viên rộng rãi cũng là ưu điểm lớn của nhà sách để góp phần lan tỏa văn hóa đọc Ảnh: Q.TRÂN

Hướng đến nhu cầu của độc giả trẻ, Nhà sách Fabico Lái Thiêu liên tục cập nhật nhiều dòng sản phẩm mới, xu hướng, được bố trí trong không gian mua sắm hiện đại và giàu tính sáng tạo nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng.