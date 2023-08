Nhà sản xuất Việt tố YouTube xóa 3.000 video bản quyền

Cuộc chiến pháp lý về vấn đề bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và Peppa Pig (do Entertainment One UK Limited tại Vương Quốc Anh - gọi tắt là EO sở hữu) kéo dài từ đầu năm 2022 đến nay. Cả hai bên chưa ngừng việc khởi kiện lẫn nhau tại các tòa án ở Nga, Anh và Việt Nam.

Cuối tháng 7, phía Sconnect tiếp tục gửi báo cáo lên các cơ quan hữu quan của Việt Nam đề nghị hỗ trợ trao đổi với Google và YouTube về việc ngừng tiếp nhận, chấp thuận hành vi đánh bản quyền video bộ phim hoạt hình Wolfoo "thiếu căn cứ từ phía EO". Đơn vị cũng đề nghị YouTube cùng Google tôn trọng, tuân theo pháp luật Việt Nam và nhanh chóng khôi phục hơn 3.000 video Wolfoo đã bị xóa khỏi nền tảng chia sẻ video này.

Quá trình sáng tạo, tạo hình các nhân vật trong phim hoạt hình Wolfoo do người Việt đảm trách P.Q

"Ngày 28.7.2023, YouTube chấp nhận các báo cáo vi phạm của EO, tiếp tục 'đánh gậy bản quyền' nhiều video Wolfoo trên nền tảng, đến nay có hơn 3.000 video bị xóa và chưa dừng lại ở đó. Các video nêu trên đều là đối tượng tranh chấp trong vụ án đang được thụ lý giải quyết, chưa có bất cứ tòa án nào ra quyết định ngăn chặn hay xóa bỏ video, do đó việc YouTube làm là trái quy định", đại diện Sconnect nhấn mạnh.

Đầu năm 2023, với sự can thiệp của cơ quan chức năng Việt Nam, YouTube đã khôi phục lại một số video bị khóa, mở quyền upload cho 19 kênh bị chặn trên nền tảng, động thái mang đến những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vấn đề trở lại khi EO tiếp tục báo cáo vi phạm bản quyền trên YouTube đối với các video Wolfoo dù chưa có quyết định hiệu lực của tòa án.

Từ tháng 4.2023, EO đã báo cáo bản quyền nhiều video Wolfoo của Sconnect với lý do sử dụng hình ảnh, bối cảnh trong video Peppa Pig vào video Wolfoo. Dù EO không cung cấp bằng chứng rõ ràng về vi phạm, YouTube vẫn gỡ bỏ hoặc xóa hơn 3.000 video Wolfoo khỏi nền tảng. Trong tháng 7, EO đã báo cáo bản quyền 18 video Wolfoo với lý do Sconnect sử dụng âm thanh trong video Peppa Pig. Các video bị đánh bản quyền âm thanh chỉ chiếm 1 giây/1 video, là âm cảm thán trong các câu chuyện của nhân vật như "Hurray", "oh", "tiếng cười", "wow", "huh", "hmm".

Wolfoo và Peppa Pig là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý kéo dài gần 2 năm qua Chụp màn hình

"Khung cảnh, bối cảnh trong video Wolfoo đều do nhân sự Sconnect tạo ra, âm thanh thu âm trực tiếp từ diễn viên lồng tiếng người Việt. Tất cả được tạo ra dựa trên nguyên liệu và nguyên tắc sáng tạo theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, việc EO báo cáo vi phạm bản quyền và YouTube chấp thuận, dẫn đến xóa bỏ là không có căn cứ và không hợp pháp", luật sư Phạm Văn Anh, Trưởng phòng Pháp chế của Sconnect khẳng định.

Theo ông, những âm thanh nói trên là thán từ, dễ dàng bắt gặp trong hội thoại đời thường và phổ biến trên toàn cầu. Những từ ngữ tạo nên âm thanh này không phải là thành phần quan trọng để tạo nên nội dung tác phẩm, không thuộc sở hữu của bất kỳ chủ thể nào và không là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Sconnect đã gửi văn bản tới Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đề nghị can thiệp vấn đề trên.