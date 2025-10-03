Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Nguồn: ECP
03/10/2025 10:00 GMT+7

Nhà sáng lập Ecopark được vinh danh là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Giải thưởng do tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh thương hiệu tầm cỡ, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia.

Chiều 2.10, chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2025 được tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức. Tại sự kiện, nhà sáng lập Ecopark- đơn vị tiên phong phát triển bất động sản xanh, bền vững tại Việt Nam được vinh danh là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, thương hiệu Ecopark được vinh danh ở hạng mục đặc biệt ấn tượng này.

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết: "Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng, giá trị của của chủ đầu tư cũng như quá trình kiến tạo các dự án trên thị trường bất động sản. Đây cũng là sự động viên để chúng tôi tiếp tục sáng tạo sản phẩm chất lượng, phục vụ khách hàng, cộng đồng".

Ông Chử Văn Lâm- Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết, trải qua 22 năm, giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh thương hiệu tầm cỡ, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia. 

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Ecopark dành giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 được bình chọn dựa trên 5 tiêu chí cơ bản. Thứ nhất là kết quả kinh doanh. Thứ hai là uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Thứ ba là thực thi trách nhiệm xã hội, văn hóa doanh nghiệp. Thứ tư là hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Thứ năm là năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập với thế giới.

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Tòa tháp Sky Forest, Ecopark Hưng Yên trở thành biểu tượng cao tầng mới tại miền Bắc

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư những dự án bất động sản xanh, bền vững tại Việt Nam. Tại miền Bắc, khu đô thị Ecopark (rộng gần 500ha, cách hồ Hoàn Kiếm 14km) là dự án đầu tay của nhà sáng lập Ecopark. Vào năm 2015, khu đô thị Ecopark đã vượt qua hơn 2.000 dự án nổi tiếng của nhiều tập đoàn bất động sản tầm cỡ toàn cầu, được International Property Awards vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, khu đô thị Ecopark còn dành nhiều giải thưởng lớn khác như: Khu đô thị phức hợp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương tại IPA 2018, khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới tại IPA 2020, Đại đô thị tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương tại PropertyGuru Asia Property Awards 2020...

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Cuộc sống hòa mình giữa thiên nhiên của cư dân Ecopark

Hành trình phát triển của Ecopark cũng là khoảng thời gian hình thành nên một cộng đồng yêu cuộc sống xanh trong các khu vệ tinh của Hà Nội. Sự hiện diện của Ecopark đã làm thay đổi và đáp ứng nhu cầu của một bộ phận xã hội về vấn đề phát triển đô thị, đề cao các tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ hướng tới cuộc sống an yên, nơi mà đẳng cấp và môi trường sống ngang tầm với các tiêu chí của những đô thị hàng đầu thế giới. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính con mắt xanh của chủ đầu tư Ecopark và từ thực tiễn phát triển khu đô thị đã góp phần tạo nên tư duy xanh và lối sống nhân văn, thân thiện với môi trường hơn của cư dân đô thị thời hiện đại.

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 5.

Những ô cửa sáng đèn giúp Ecopark rực sáng khi đêm về

Sức hấp dẫn của Ecopark được chứng minh qua nhiều con số biết nói. Tính đến nay, đô thị Ecopark có hơn 50 nghìn cư dân của hơn 30 quốc tịch sinh sống. Ecopark là đô thị hiếm hoi xây dựng được nét văn hóa đặc trưng với các hoạt động văn hóa, thể thao liên tục được tổ chức, tạo sự gắn kết, giao lưu trong cư dân. Thành phố xanh Ecopark cũng trở thành trung tâm mới, đô thị điểm nhấn của tỉnh Hưng Yên, là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá văn hóa địa phương.

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 6.

Một góc công viên Hồ Thiên Nga, Eco Central Park

Trên hành trình phát triển những vùng đất đáng sống, tại Nghệ An, năm 2023, nhà sáng lập Ecopark kiến tạo đại dự án xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park (gần 200ha, tại phường Trường Vinh). Cũng năm 2023, đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Eco Central Park đã vinh dự đạt Giải Vàng - Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc Gia. Giải thưởng nhằm vinh danh các đồ án quy hoạch xuất sắc có tính sáng tạo, đổi mới, các dự án đã được đầu tư xây dựng, phát triển đô thị có chất lượng và có tác động xã hội tích cực, bảo vệ môi trường tại các đô thị trên cả nước.

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 7.

Eco Central Park thay đổi diện mạo từng ngày, trở thành trung tâm mới của Nghệ An

Sau 3 năm thực hiện dự án, gần 200ha đất được cải thau chua rửa mặn, 10.000 cây bóng mát được trồng đã phủ xanh 180.000 m²; 21 ha mặt nước liên thông tạo vi khí hậu, làm mát, khắc chế gió Lào, cấp ẩm giúp nhiệt độ thấp hơn 5°C so với khu vực lân cận… tạo nên không gian sống đắt giá cho hàng nghìn gia đình.

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 8.

Một góc dự án Eco Retreat được triển khai sau 6 tháng khởi công

Tại miền Nam, nhà sáng lập Ecopark đang kiến tạo đô thị rừng retreat (trị liệu, phục hồi, tái tạo) đầu tiên, mang tên Eco Retreat (220ha, phía tây TP.HCM), trở thành đô thị sinh thái kiểu mẫu tại miền Nam. 

Nhà sáng lập Ecopark là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 - Ảnh 9.

Biệt thự rừng tại Eco Retreat

Theo nhà sáng lập Ecopark, Eco Retreat ra đời không phải để xây thêm một đô thị mà là để tạo ra một khu rừng, một không gian sống xanh và trị liệu, nơi cư dân có thể tìm lại sự cân bằng, kết nối với thiên nhiên và tái tạo năng lượng, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Dự án mang đến một lối sống mới cho người thành thị, thay vì chỉ là nơi ở mà là không gian sống giàu sức khỏe, cảm xúc, sáng tạo và bền vững, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án Eco Retreat cũng góp phần giải bài toán "đô thị nén" của TPHCM trước những nhu cầu ngày càng khắt khe của cư dân về chất lượng môi trường sống và những giải pháp cho vấn đề của thế hệ. 

