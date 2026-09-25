Nha sĩ chỉ ra lỗi nhiều người mắc khi đánh răng

Đánh răng là việc quen thuộc mỗi ngày nhưng cách thực hiện cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc răng miệng. Từ việc chọn bàn chải, lượng kem đánh răng đến lực chải đều cần được chú ý.

Nên đặt bàn chải nghiêng khoảng 45 độ so với đường viền nướu và chải nhẹ theo chuyển động tròn nhỏ trong 2 phút, không chải quá mạnh ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Không cần làm ướt bàn chải trước khi đánh răng?

Ông Jas Sagoo, giám đốc kiêm nha sĩ thẩm mỹ tại Perfect Smile Spa (Anh), cho rằng mọi người không nhất thiết phải làm ướt bàn chải trước hoặc sau khi cho kem đánh răng.

Theo nha sĩ Sagoo, kem đánh răng vốn đã có độ ẩm nhất định. Khi thêm nước, kem có thể tạo bọt nhanh hơn. Điều này có thể khiến một số người cảm thấy đã chải đủ và kết thúc sớm hơn.

Một số người làm ướt bàn chải vì nghĩ nước sẽ giúp lông bàn chải mềm hơn. Tuy nhiên, theo ông Sagoo, điều này không thực sự cần thiết nếu đang sử dụng bàn chải có lông mềm và còn trong tình trạng tốt.

Ông khuyên lấy một lượng kem đánh răng khoảng bằng hạt đậu lên bàn chải, sau đó chải nhẹ nhàng. Bàn chải nên được đặt nghiêng khoảng 45 độ về phía đường viền nướu và di chuyển bằng những vòng tròn nhỏ.

Quan trọng hơn việc bàn chải khô hay ướt là chải kỹ và đủ thời gian. Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) khuyến nghị người lớn đánh răng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 2 phút với kem đánh răng có fluoride.

Đừng chải răng quá mạnh

Một sai lầm phổ biến khác là dùng lực quá mạnh khi đánh răng.

Nha sĩ Sagoo cảnh báo chải quá mạnh trong thời gian dài có thể góp phần làm mòn men răng và gây tổn thương nướu. Khi men răng bị mòn, lớp ngà bên dưới có thể lộ ra, khiến răng dễ ê buốt và có màu vàng hơn.

Vì vậy, chỉ nên dùng lực vừa đủ để làm sạch bề mặt răng. Nếu lông bàn chải bị cong mạnh khi chải, đó có thể là dấu hiệu bạn đang dùng lực quá lớn.

Bàn chải cũng cần được thay định kỳ. ADA khuyến nghị thay bàn chải hoặc đầu bàn chải khoảng 3 - 4 tháng/lần, hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bị tòe, mòn.

Chải răng đúng chưa đủ, cần làm sạch kẽ răng

Đánh răng 2 lần mỗi ngày giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn trên bề mặt răng, từ đó góp phần phòng sâu răng và bệnh nướu.

Tuy nhiên, lông bàn chải không thể làm sạch hoàn toàn những khu vực nằm giữa các răng. Vì vậy, nên làm sạch kẽ răng hằng ngày bằng chỉ nha khoa hoặc các dụng cụ làm sạch kẽ răng phù hợp.

Ngoài ra, khám nha khoa định kỳ giúp phát hiện sớm sâu răng, viêm nướu và những vấn đề khác.