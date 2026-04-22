Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà Nội

Sau mỗi dự án mở rộng hạ tầng giao thông quy mô lớn tại thủ đô, những căn nhà 'siêu mỏng', với hình thù kỳ dị, diện tích siêu nhỏ lại tái diễn dọc các tuyến phố mới.
Ghi nhận tại các dự án vừa hoàn tất giải phóng mặt bằng như đường Nguyễn Tuân, Vành đai 2,5 hay khu vực phố Định Công, hàng loạt công trình "đầu thừa đuôi thẹo", chắp vá hình thành.
Căn nhà rộng vỏn vẹn 5 m2cạnh ngõ 274 Định Công đang được bà Nguyễn Thị Yến thuê bán nước với giá 2 triệu đồng/tháng. Do bị vạt chéo biến dạng, bên trong căn nhà chỉ vừa đủ để bày biện đồ đạc và kê tạm vài chiếc ghế nhỏ. Hầu hết khách ghé quán đều phải ngồi tràn ra vỉa hè sát mép nhà.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại dự án đường Nguyễn Tuân và Vành đai 1. Nhiều thửa đất sau khi thu hồi chỉ còn lại hình dạng méo mó, có nơi chiều sâu chưa đầy 1 m. Để tận dụng vị trí "đắc địa" sát mặt đường, nhiều hộ dân vẫn quây tôn, dựng vách tạm bợ để chờ cơ hội kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng.
Thực tế, UBND TP.Hà Nội đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ nhằm xử lý triệt để tình trạng này. Theo Quyết định 61 có hiệu lực từ 7.10.2024, Hà Nội kiên quyết thu hồi để hợp thửa, không cấp phép xây mới các lô đất dưới 15 m² hoặc có mặt tiền/chiều sâu dưới 3 m nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
