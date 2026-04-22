Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà Nội

Ghi nhận tại các dự án vừa hoàn tất giải phóng mặt bằng như đường Nguyễn Tuân, Vành đai 2,5 hay khu vực phố Định Công, hàng loạt công trình "đầu thừa đuôi thẹo", chắp vá hình thành.



Căn nhà rộng vỏn vẹn 5 m2cạnh ngõ 274 Định Công đang được bà Nguyễn Thị Yến thuê bán nước với giá 2 triệu đồng/tháng. Do bị vạt chéo biến dạng, bên trong căn nhà chỉ vừa đủ để bày biện đồ đạc và kê tạm vài chiếc ghế nhỏ. Hầu hết khách ghé quán đều phải ngồi tràn ra vỉa hè sát mép nhà.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại dự án đường Nguyễn Tuân và Vành đai 1. Nhiều thửa đất sau khi thu hồi chỉ còn lại hình dạng méo mó, có nơi chiều sâu chưa đầy 1 m. Để tận dụng vị trí "đắc địa" sát mặt đường, nhiều hộ dân vẫn quây tôn, dựng vách tạm bợ để chờ cơ hội kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng.

Thực tế, UBND TP.Hà Nội đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ nhằm xử lý triệt để tình trạng này. Theo Quyết định 61 có hiệu lực từ 7.10.2024, Hà Nội kiên quyết thu hồi để hợp thửa, không cấp phép xây mới các lô đất dưới 15 m² hoặc có mặt tiền/chiều sâu dưới 3 m nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Sau khi dự án nối khu đô thị Đồng Tàu - đường Giải Phóng hoàn tất giải tỏa ngày 31.3, một số căn nhà méo mó với phần đầu hẹp chưa tới 1 m lộ diện ẢNH: TUẤN MINH





Cách đó không xa, một thửa đất được người dân lợp mái tôn, dựng nhà tạm trên phần đất thừa ngoài dự án ẢNH: TUẤN MINH

Tương tự, dãy nhà đối diện số 181 Định Công (Vành đai 2,5) dù có mặt tiền trải dài tới 15 m nhưng chiều sâu chỉ khoảng 0,5 m, hiện đang được quây tôn, khóa kín cửa ẢNH: TUẤN MINH

Một căn nhà khác trên phố Định Công sau khi bị xén gần hết diện tích, chỉ còn lại khoảng không gian sâu 2 m. Tầng 2 của công trình gần như mất hoàn toàn công năng sử dụng ẢNH: TUẤN MINH

Bà Nguyễn Thị Yến xoay xở khó khăn mỗi khi lấy đồ uống phục vụ khách trong căn nhà chật chội ẢNH: TUẤN MINH

Một công trình tạm bợ rộng khoảng 10 m2 gần số 216 phố Định Công ẢNH: TUẤN MINH

Dãy nhà tại số 133 phố Nguyễn Tuân dài 20 m nhưng chỉ sâu hơn 1 m cũng trong tình trạng đóng kín cửa chờ hoàn thiện đường ẢNH: TUẤN MINH

Tại P.Cầu Giấy, một ngôi nhà bị vạt chéo có diện tích khoảng 10 m2 sau giải phóng mặt bằng cho dự án Vành đai 2,5 ẢNH: TUẤN MINH