Thời sự

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà Nội

Tuấn Minh
Tuấn Minh
22/04/2026 07:13 GMT+7

Sau mỗi dự án mở rộng hạ tầng giao thông quy mô lớn tại thủ đô, những căn nhà 'siêu mỏng', với hình thù kỳ dị, diện tích siêu nhỏ lại tái diễn dọc các tuyến phố mới.

Ghi nhận tại các dự án vừa hoàn tất giải phóng mặt bằng như đường Nguyễn Tuân, Vành đai 2,5 hay khu vực phố Định Công, hàng loạt công trình "đầu thừa đuôi thẹo", chắp vá hình thành. 

Căn nhà rộng vỏn vẹn 5 m2cạnh ngõ 274 Định Công đang được bà Nguyễn Thị Yến thuê bán nước với giá 2 triệu đồng/tháng. Do bị vạt chéo biến dạng, bên trong căn nhà chỉ vừa đủ để bày biện đồ đạc và kê tạm vài chiếc ghế nhỏ. Hầu hết khách ghé quán đều phải ngồi tràn ra vỉa hè sát mép nhà.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại dự án đường Nguyễn Tuân và Vành đai 1. Nhiều thửa đất sau khi thu hồi chỉ còn lại hình dạng méo mó, có nơi chiều sâu chưa đầy 1 m. Để tận dụng vị trí "đắc địa" sát mặt đường, nhiều hộ dân vẫn quây tôn, dựng vách tạm bợ để chờ cơ hội kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng.

Thực tế, UBND TP.Hà Nội đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ nhằm xử lý triệt để tình trạng này. Theo Quyết định 61 có hiệu lực từ 7.10.2024, Hà Nội kiên quyết thu hồi để hợp thửa, không cấp phép xây mới các lô đất dưới 15 m² hoặc có mặt tiền/chiều sâu dưới 3 m nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Nhà siêu mỏng , siêu méo tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp năm 2026 - Ảnh 1.

Sau khi dự án nối khu đô thị Đồng Tàu - đường Giải Phóng hoàn tất giải tỏa ngày 31.3, một số căn nhà méo mó với phần đầu hẹp chưa tới 1 m lộ diện

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 1.

Cách đó không xa, một thửa đất được người dân lợp mái tôn, dựng nhà tạm trên phần đất thừa ngoài dự án

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 2.

Tương tự, dãy nhà đối diện số 181 Định Công (Vành đai 2,5) dù có mặt tiền trải dài tới 15 m nhưng chiều sâu chỉ khoảng 0,5 m, hiện đang được quây tôn, khóa kín cửa

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 3.

Một căn nhà khác trên phố Định Công sau khi bị xén gần hết diện tích, chỉ còn lại khoảng không gian sâu 2 m. Tầng 2 của công trình gần như mất hoàn toàn công năng sử dụng

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Yến xoay xở khó khăn mỗi khi lấy đồ uống phục vụ khách trong căn nhà chật chội

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 5.

Một công trình tạm bợ rộng khoảng 10 m2 gần số 216 phố Định Công

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 6.

Dãy nhà tại số 133 phố Nguyễn Tuân dài 20 m nhưng chỉ sâu hơn 1 m cũng trong tình trạng đóng kín cửa chờ hoàn thiện đường

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 7.

Tại P.Cầu Giấy, một ngôi nhà bị vạt chéo có diện tích khoảng 10 m2 sau giải phóng mặt bằng cho dự án Vành đai 2,5

Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái diễn tại Hà - Ảnh 8.

Sau giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), khu vực trước Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng ngổn ngang hàng loạt công trình "siêu mỏng", tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn

Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Hôm qua 9.4, UBND Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã rà soát thực địa và quyết định các phương án xử lý cụ thể đối với 500 nhà siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường Vành đai 1 đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu.

