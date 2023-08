Nhà thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng dự án Metro số 1 TP.HCM

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến khoản vay số 3 và số 4 với Chính phủ Nhật Bản.

Chạy thử tàu trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) NGUYỄN ANH

Cụ thể, khoản vay số 4 dự kiến nhanh nhất cũng phải tới quý 3 mới có thể hoàn thành ký kết. Trong khi đó, chi phí hiện tại được phân bổ trong thỏa thuận vay VN15-P5 ngày 28.5.2016 (khoản vay số 3) không đủ để thanh toán cho các hồ sơ thanh toán của các nhà thầu chính. Đáng chú ý, khi các hợp đồng vay chưa hoàn tất, công tác giải ngân còn khó khăn thì nhà thầu Hitachi (nhà thầu gói thầu số 3) hiện vẫn từ chối thực hiện các công việc của dự án theo hợp đồng, nhất là các công việc quan trọng như đào tạo, bảo dưỡng và bảo trì, phối hợp với tư vấn đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, công tác phối hợp giao diện với các nhà thầu thi công gói thầu khác...

Ngoài ra, đây là một trong các dự án metro đầu tiên ở VN, phía VN hầu như chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai dự án metro nên mọi việc từ lập dự án đến hoàn thiện hợp đồng, giám sát thi công đều do tư vấn Nhật Bản thực hiện, công tác thi công do các nhà thầu Nhật Bản thực hiện. "Do đó, việc các nhà thầu và tư vấn Nhật Bản liên tục lạm dụng các điểm vênh, chưa hoàn thiện trong hợp đồng để làm ảnh hưởng tiến độ dự án là thái độ thực hiện dự án chưa đúng đắn, nhất là trong bối cảnh cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình này", MAUR nêu rõ.