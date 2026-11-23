Làng thời trang thế giới vừa mất đi một tên tuổi lớn. Paolo Bulgari, cháu nội nhà sáng lập thương hiệu trang sức xa xỉ Bvlgari, qua đời ngày 21.11.2026 tại Rome (Ý), thọ 89 tuổi. Thông tin được thương hiệu xác nhận trên mạng xã hội.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo ông Paolo Bulgari, cháu trai nhà sáng lập Sotirio Bulgari và là Chủ tịch tập đoàn Bvlgari từ năm 1984, đã qua đời. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và những người từng đồng hành cùng ông", đại diện thương hiệu chia sẻ trên Instagram.

Bvlgari cũng tri ân những đóng góp của ông, đồng thời khẳng định di sản sáng tạo mà ông để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sau.

Người góp phần định hình đế chế trang sức Bvlgari

Sinh năm 1937 tại Rome (Ý), Paolo Bulgari sớm nối nghiệp gia đình. Ông bắt đầu làm việc cùng cha từ năm 1960, dành nhiều thời gian nghiên cứu đá quý và từng bước trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Kiến thức về kim hoàn, cùng khả năng cảm thụ nghệ thuật và tư duy thẩm mỹ, góp phần định hình phong cách thiết kế đặc trưng của Bvlgari.

Theo thông cáo của thương hiệu, Paolo Bulgari không chỉ đóng góp vào hoạt động kinh doanh mà còn trực tiếp tham gia phát triển ngôn ngữ sáng tạo của hãng. Ông được ghi nhận là người tâm huyết với nghệ thuật chế tác trang sức và chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhà thiết kế trẻ.

Cùng hai người anh em Gianni Bulgari và Nicola Bulgari, Paolo góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho Bvlgari với những thiết kế táo bạo, đường nét mạnh mẽ và cách phối hợp đá quý giàu màu sắc. Từ một thương hiệu kim hoàn tại Rome, Bvlgari từng bước mở rộng hoạt động sang đồng hồ, nước hoa và khách sạn cao cấp, trở thành một tên tuổi lớn trong ngành hàng xa xỉ thế giới.

Qua nhiều thập niên, trang sức Bvlgari được nhiều biểu tượng điện ảnh và thời trang lựa chọn, trong đó có Audrey Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Công nương Diana và các ngôi sao đương đại như Anne Hathaway, Zendaya, Lưu Diệc Phi.

Di sản sáng tạo vượt thời gian

Dấu ấn của Paolo Bulgari thể hiện rõ trong phong cách trang sức mang đậm tinh thần Ý: sắc màu đá quý rực rỡ, kỹ thuật cắt cabochon và những thiết kế sử dụng vàng khối đầy táo bạo.

Những sáng tạo ấy góp phần đưa Bvlgari trở thành thương hiệu gắn liền với vẻ đẹp xa hoa, quyến rũ của thời kỳ La Dolce Vita, đồng thời tiếp tục hiện diện trong thế giới thời trang đương đại.

Paolo Bulgari qua đời ngày 21.11.2026 tại Rome ở tuổi 89, với khối tài sản ròng được Forbes ước tính khoảng 1,9 - 2 tỉ USD Ảnh: AP

Theo thông cáo tưởng niệm, Paolo Bulgari từng quan niệm rằng mọi thứ đều có thể trở thành nguồn cảm hứng. Ông cũng để lại một triết lý sáng tạo giản dị: "Không có bất kỳ quy tắc nào trong sáng tạo. Không bao giờ".

