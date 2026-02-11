Nhà thiết kế Việt khoe vẻ nóng bỏng sau khi chuyển giới

Theo chia sẻ của Bely, hành trình chuyển giới đã diễn ra được một thời gian và hiện tại cô cũng phần nào lấy lại vóc dáng nhỏ nhắn hơn. Trước đây, cô từng được khán giả yêu thích trong vai trò người mẫu. Vì vậy lần trở lại này, người đẹp quyết định thực hiện bộ ảnh với những thiết kế phù hợp với vóc dáng của bản thân, như một cách kể lại câu chuyện cá nhân thông qua ngôn ngữ thời trang.

Nhan sắc của Bely sau khi chuyển giới

Trước khi chuyển giới, Bely hoạt động trong vai trò người mẫu với nghệ danh Cường Bely Ảnh: NVCC

Ý tưởng chủ đạo của bộ sưu tập lần này được hình thành trong những cảm xúc rất Việt, tập trung tôn vinh vẻ đẹp Á Đông và các giá trị truyền thống. Nhà thiết kế chia sẻ chưa bao giờ cô cảm nhận rõ niềm tự hào khi là một người con Việt Nam như ở thời điểm hiện tại. Tình yêu ấy được gửi gắm vào từng thiết kế, với mong muốn không chỉ khách hàng trong nước mà cả bạn bè quốc tế có thể thêm yêu mến và trân trọng bản sắc văn hóa nước mình.

Từ những ký ức tuổi thơ, khi xem truyền hình và ấn tượng với hình ảnh áo yếm, tà áo bay bổng đầy nữ tính, Bely đã phát triển cảm hứng đó trong thiết kế mới. Áo yếm được xử lý trên nền chất liệu nhung budolanh, kết hợp cùng cổ áo dài truyền thống và những dải voan tơ óng ả. Theo Bely, tổng thể này tạo nên một thiết kế vừa lạ vừa quen, mang nét cổ điển nhưng vẫn có tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại.

Bely diện trang phục do chính cô thiết kế, khoe nhan sắc rạng rỡ bên đồng nghiệp Hung Leon Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Bely tự diện chính thiết kế của mình. Cô thừa nhận, quãng thời gian không còn hoạt động người mẫu khiến cân nặng tăng lên đáng kể, và việc lấy lại vóc dáng cũ là điều không dễ. Tuy nhiên, Bely đã nỗ lực giảm cân để có thể diện những thiết kế phù hợp hơn với cơ thể, đặc biệt sau quá trình chuyển giới.

Nếu trước đây, khi làm người mẫu, Bely thường phải tạo dáng theo định hướng của stylist. Thì ở hiện tại, mọi khâu từ ý tưởng, chất liệu, phom dáng đến chi tiết đều được phát triển để phù hợp với cá nhân và tệp khách hàng mà cô hướng đến. Theo Bely, một trang phục chỉ thực sự đẹp khi người mặc biết cách thể hiện cá tính riêng. Cùng một thiết kế, mỗi cơ thể, mỗi gương mặt sẽ mang đến một tinh thần khác nhau, tạo nên những trải nghiệm thời trang đa dạng và thú vị.

Trong bộ ảnh, Bely lựa chọn thực hiện bộ ảnh cùng Hung Leon - người bạn đồng hành và cũng là thợ thiết kế rập đã gắn bó với cô suốt 20 năm. Đây không chỉ là một thiết kế được yêu thích, mà còn đánh dấu hành trình mới của thương hiệu. Các thiết kế hướng đến tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều không gian từ sự kiện, biểu diễn nghệ thuật đến xây dựng hình ảnh cá nhân. Đó cũng là triết lý xuyên suốt mà Bely theo đuổi: thời trang không chỉ để ngắm, mà để sống cùng.