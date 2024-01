Nhà thơ chuyển ngữ gần 1.000 bài thơ Việt sang tiếng Anh

Sở dĩ nói đầy đặn vì tập thơ quy tụ tới 304 tác giả trong và ngoài nước, với gần 1.000 bài thơ được chuyển ngữ giới thiệu ra thế giới.

QUỲNH TRÂN

Người tuyển chọn và thực hiện là nhà thơ Võ Thị Như Mai (ảnh), thạc sĩ văn chương, giáo viên tiểu học hơn 20 năm tại Tây Úc. Toàn bộ các bài thơ trong tuyển tập do chị miệt mài dịch sang tiếng Anh trong vòng 3 năm, ngoài ra chị còn tự dàn trang và thiết kế. Bản thân nữ thi sĩ cũng có rất nhiều bài thơ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng duyên dáng và không kém phần sâu sắc.

Dù sống xa xứ nhưng Võ Thị Như Mai vẫn theo sát đời sống văn chương của người Việt trong và ngoài nước. Để có thể kết nối các tâm hồn đồng điệu, chị lập trang web song ngữ The Rhythm of Vietnam, qua đó tiếp cận được với nhiều tác giả. Chị cho biết: "Có lẽ do cuộc sống nhẹ nhàng, chậm rãi, dễ chịu và im ắng nơi phương xa đã làm cho tôi ít bị chi phối và luôn làm việc hăng say với trí óc trong trẻo giản đơn và ít lo nghĩ".

Nhà thơ Võ Thị Như Mai đã có nhiều tác phẩm được xuất bản: Tản mạn (NXB Phụ nữ, 2019), Bên kia tít tắp đại dương (NXB Văn học 2011), Vườn cổ tích (NXB Hội Nhà văn 2015). Chị cũng từng chuyển ngữ tiếng Anh cho nhiều tác phẩm của các nhà thơ VN.