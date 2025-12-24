Nhà thờ kiến trúc Á Đông ở Đồng Nai với bảo tháp 9 tầng độc đáo

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nằm ở phường Hố Nai (Đồng Nai), nơi có làng nghề mộc nổi tiếng.
ẢNH: LÊ LÂM
Khuôn viên của nhà thờ rất rộng, nhiều cây xanh tỏa bóng mát
Nhà thờ được khởi công vào tháng 1.2006, hoàn thành năm 2013
Nhà thờ Hòa Bình có kiến trúc Á Đông, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại
Các bức tường bên ngoài được trang trí bằng nghệ thuật đắp nổi
Ở lối vào cửa chính nhà thờ có đặt 2 tượng rồng ngậm châu bằng đá
Mái nhà thờ được vuốt cong lên, lợp ngói đỏ truyền thống
Ông Nguyễn Minh Đằng, Phó ngoại Thường vụ Giáo xứ Hòa Bình cho biết điểm nhấn của nhà thờ là bảo tháp 9 tầng, cao 33 m, với Thánh giá ngự trên đỉnh
Khuôn viên bên ngoài nhà thờ cũng được chăm chút, kiến trúc độc đáo pha trộn truyền thống và hiện đại
Trang trí hình hoa sen trên bậc hành lang hai bên dẫn lên cửa chính nhà thờ
Cây hoa chuối được trồng bên ngoài khuôn viên, tạo nên cảm giác yên bình giữa chốn linh thiêng
