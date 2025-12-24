Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Dọc miền thánh đường Đồng Nai:

Nhà thờ kiến trúc Á Đông ở Đồng Nai với bảo tháp 9 tầng độc đáo

Lê Lâm
Lê Lâm
24/12/2025 06:30 GMT+7

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình (Đồng Nai) gây ấn tượng với kiến trúc Á Đông độc đáo, mái cong lợp ngói đỏ và bảo tháp cao 9 tầng, Thánh giá ngự trên đỉnh.

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nằm ở phường Hố Nai (Đồng Nai), nơi có làng nghề mộc nổi tiếng.

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 1.

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nằm gần ga Hố Nai, trung tâm của làng nghề mộc nổi tiếng, thuộc phường Hố Nai, Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 2.

Khuôn viên của nhà thờ rất rộng, nhiều cây xanh tỏa bóng mát

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 3.

Nhà thờ được khởi công vào tháng 1.2006, hoàn thành năm 2013

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 4.

Nhà thờ Hòa Bình có kiến trúc Á Đông, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 5.

Các bức tường bên ngoài được trang trí bằng nghệ thuật đắp nổi

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 6.

Ở lối vào cửa chính nhà thờ có đặt 2 tượng rồng ngậm châu bằng đá

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 7.

Mái nhà thờ được vuốt cong lên, lợp ngói đỏ truyền thống

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 8.
Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 9.
Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Minh Đằng, Phó ngoại Thường vụ Giáo xứ Hòa Bình cho biết điểm nhấn của nhà thờ là bảo tháp 9 tầng, cao 33 m, với Thánh giá ngự trên đỉnh

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 11.

Khuôn viên bên ngoài nhà thờ cũng được chăm chút, kiến trúc độc đáo pha trộn truyền thống và hiện đại

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 12.

Trang trí hình hoa sen trên bậc hành lang hai bên dẫn lên cửa chính nhà thờ

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có kiến trúc Á Đông, điểm nhấn là bảo tháp cao 9 tầng - Ảnh 13.

Cây hoa chuối được trồng bên ngoài khuôn viên, tạo nên cảm giác yên bình giữa chốn linh thiêng

ẢNH: LÊ LÂM

Tin liên quan

Chỉ 10 km nhưng có tới 15 nhà thờ: Con đường độc đáo bậc nhất Đồng Nai

Chỉ 10 km nhưng có tới 15 nhà thờ: Con đường độc đáo bậc nhất Đồng Nai

Đoạn quốc lộ 1 chỉ dài 10 km ở Đồng Nai nhưng có tới 15 nhà thờ san sát – dấu tích của cộng đồng người Công giáo di cư năm 1954, tạo nên 'con đường nhà thờ' nổi bật ở miền Đông Nam bộ.

Khám phá thêm chủ đề

nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình Hố Nai Bảo tháp làng nghề gồ truyền thống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận