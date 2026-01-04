Nhà thơ Trần Đăng Khoa: 'Viết về Bác rất khó nhưng anh Trình Quang Phú đã làm xuất sắc'

Sáng 4.1 tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM, NXB Quân đội nhân dân và Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông đã tổ chức giao lưu, ra mắt truyện ký Người đi muôn trùng non nước của GS - TS - nhà văn Trình Quang Phú.

Theo tác giả, sở dĩ ông chọn năm mới 2026 để xuất bản tác phẩm mới Người đi muôn trùng non nước là "để cùng đóng góp một chút công sức nhỏ bé của tôi vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi người cùng đọc sách, sẽ càng hiểu thêm về những hy sinh to lớn của Bác Hồ và cùng học tập noi gương Bác kính yêu".

Về quá trình hoàn thiện cuốn sách Người đi muôn trùng non nước, nhà văn Trình Quang Phú cho biết: "Nếu khi viết Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng, tôi có hơn 30 năm đi khắp các nước để tìm tư liệu thì ở tác phẩm mới này, tôi lại ngược về những ngày xưa cũ ở làng Sen. Tìm về các âm ngữ Hán Nôm xứ Nghệ ngày xưa khó vô cùng, thậm chí phải nhờ 2 - 3 chuyên gia giỏi ở lĩnh vực này để tìm hiểu. Khi viết, tôi vẫn còn nhớ như in những năm 1973 - 1974 trong bữa cơm đạm bạc khi thăm nhà người dì ruột của Bác ở quê nhà. Ngày ấy, vất vả vô cùng...".

Chia sẻ thêm nhiều đoạn cảm động trong cuốn sách, nhà văn Trình Quang Phú cho biết: "Tôi đã rơi nước mắt rất nhiều vì quá thương Bác khi viết cuốn sách này".

"Lúc Bác Hồ mới 10 tuổi, chị cả thì ở với bà ngoại tại quê, người anh của Bác thì đi theo cha chấm thi. Mẹ sinh ra em trai được ít ngày là mất, một mình Bác đeo khăn tang vừa lo cho mẹ, cho em. Tôi không nghĩ Bác của mình khổ đau như thế mà Người vẫn vượt qua tất cả để đi tìm đường cứu nước. Đoạn Bác Hồ và cha chia tay nhau, tôi viết trong cảm xúc rưng rưng. Lúc này cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã bắt đầu trưởng thành và trở thành một Nguyễn Tất Thành. Ngày xưa giáo dục trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn. Và Bác Hồ học ở người cha mình - cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều điều hay lẽ phải, khi ông chọn học giỏi không phải để làm quan...", nhà văn Trình Quang Phú nói.

Tham gia buổi giao lưu, TS - nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) cho rằng, tác giả Trình Quang Phú đã thành công trong việc chọn thể loại truyện ký cho tác phẩm mới Người đi muôn trùng non nước. "Đó là lợi thế lớn khi nhà văn vừa có không gian truyện để sáng tạo hư cấu, lại vừa là ký để mang tính chất khách quan, người thật việc thật. Ký kiểm soát được sự hư cấu của nhà văn, không thể vượt qua được biên độ của người thật việc thật".

"Cuốn sách đã 'thiên hóa' các giá trị đời thường của một con người vĩ đại: từ Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Văn Ba cho đến Nguyễn Ái Quốc sau này, làm cho hình ảnh của Bác Hồ luôn gần gũi và rất đời thường", nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm nhận xét.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng: "Viết về Bác Hồ khó vô cùng khó. Rất nhiều sách, như: tiểu thuyết Cha và con (Hồ Phương), Búp sen xanh (Sơn Tùng) đã thành công rồi, mà Người đi muôn trùng non nước lại là truyện ký nữa, phải làm sao cho hấp dẫn độc giả lại càng khó".

Vậy mà, cách đây hơn 1 năm, truyện ký Theo dấu chân Người của nhà văn Trình Quang Phú đã giành tới 5 giải thưởng lớn (trong đó có 2 giải thưởng sắp được trao). Cuốn sách cũng đã được in 10 lần, xuất bản cả tiếng Anh, chuẩn bị xuất bản bằng tiếng Nga.

Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng đề nghị, nhà văn Trình Quang Phú nên sớm phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM nhanh chóng làm một bộ phim tư liệu về Bác từ các cuốn sách hay và công phu của mình, đồng thời viết tiếp 1 tập sách nữa về giai đoạn Bác Hồ về nước lãnh đạo nhân dân ta đánh Pháp và đánh Mỹ. "Sinh thời, Bác đã từng nói: 'Miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi' nên nếu Đài Truyền hình TP.HCM và nhà văn Trình Quang Phú làm được bộ phim này thì quá tuyệt vời. Tôi sẽ sẵn sàng đi cầm đèn và phụ vác máy quay với nhà văn Trình Quang Phú cùng anh em đài truyền hình để sớm có bộ phim ra mắt khán giả", nhà thơ Trần Đăng Khoa mong ước.