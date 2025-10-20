Nhà văn Trình Quang Phú và hành trình 28 năm 'Theo dấu chân Người'

Chiều 19.10, trong khuôn khổ các hoạt động Những ngày VH-NT TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM và Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu về truyện ký Theo dấu chân Người với nhà văn Trình Quang Phú.



Tham dự có bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM và đông đảo văn nghệ sĩ.

"Không chỉ có Theo dấu chân Người mà cả cuộc đời mình, nhà văn Trình Quang Phú luôn viết bằng cả trái tim", Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân nhìn nhận

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tác phẩm Theo dấu chân Người của nhà văn Trình Quang Phú là một tác phẩm truyện ký lịch sử đặc sắc, tái hiện lại một giai đoạn quan trọng và gian khổ nhất trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: hành trình 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước (1911 – 1941). Cuốn sách chỉ hơn 1 năm sau ngày phát hành đã tái bản tới 8 lần, với 13.000 cuốn và một phiên bản tiếng Anh 1.000 cuốn chuẩn bị ra mắt đã nói lên sức cuốn hút và sự lan tỏa đến công chúng. Trao hoa và chúc mừng thành công của tác giả, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân mong muốn nhà văn tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm viết về Bác.

"Không chỉ có Theo dấu chân Người mà cả cuộc đời mình, nhà văn Trình Quang Phú luôn viết bằng cả trái tim. Những câu chuyện về Bác - cả một đời dấn thân vì dân vì nước mãi mãi lan tỏa hơi ấm và tình yêu thương bao la của Người giúp chúng ta sống đẹp hơn, sống biết nhân ái sẻ chia hơn", nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Hành trình 28 năm để hoàn thành truyện ký Theo dấu chân Người

Nhà văn Trình Quang Phú kể: "Sau khi tác phẩm Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng xuất bản lần đầu ở NXB Văn học (năm 1996), tôi đến thăm và tặng Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà tôi vẫn gọi bằng cái tên thân thương: chú Tô. Trong cuộc trao đổi thân mật đó, chú Tô dặn tôi: 'Cháu nên dành thì giờ nghiên cứu về 30 năm Bác ở nước ngoài. 30 năm tính từ ngày Bác rời Sài Gòn cho đến ngày về nước là một kho tàng rất hấp dẫn đó cháu'".

Nhà văn kể tiếp: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng nhắc tôi nghiên cứu viết về thời gian Bác ở nước ngoài. Tôi đến Pháp, Anh, Mỹ rồi Trung Quốc... Nhiều nơi như Pháp, Nga, Trung Quốc tôi đến hàng chục lần. Có thời kỳ dài, kết hợp khi đi công tác tôi tranh thủ sưu tập, sau này tôi đi để 'phúc tra'. Đi, sưu tập, ghi chép, rồi đối chiếu trong vòng 28 năm, tìm hiểu hơn 8.000 trang tư liệu (kể cả hồ sơ mật thám Pháp) và đọc hàng trăm quyển sách từng viết về Bác".

Tác phẩm Theo dấu chân Người của nhà văn Trình Quang Phú đã 8 lần tái bản Ảnh: NXB

Vì sao ông quyết định chọn thể truyện ký để thể hiện? Nhà văn Trình Quang Phú không giấu diếm sự băn khoăn. "Ký thì phải chính xác và chân thực. Tôi muốn chọn thể loại truyện ký để làm mềm hóa các địa chỉ, bến nước, ngôi nhà, các sự kiện..., vì qua văn chương sẽ hiện lên sống động hơn. Truyện ký hoặc ký sự, kết hợp chặt chẽ giữa tính chân thực của tư liệu lịch sử với ngôn ngữ văn học sinh động, giúp độc giả cảm nhận được hình ảnh Bác Hồ vừa vĩ đại, vừa gần gũi, nhân văn".

Trong tư cách người em thân thiết như người nhà, nhà thơ - nhà báo Trần Thế Tuyển vui với niềm vui của nhà văn Trình Quang Phú khi tác phẩm liên tục được tái bản: "Anh Phú xuất thân từ gia đình cách mạng và đi làm cách mạng ngay từ nhỏ, kinh qua nhiều cuộc kháng chiến vẫn trọn vẹn trở về. Bác Hồ bôn ba đi tìm đường cứu nước 30 năm thì anh Phú cũng lặng lẽ 28 năm theo dấu chân Người để viết về Bác. Anh đã chọn truyện ký thể hiện vừa có hồn vía văn chương vừa có tính báo chí, con người cụ thể, không gian cụ thể... làm cho tác phẩm hấp dẫn người đọc".

Nhà văn Trình Quang Phú (giữa), cùng nhà thơ - nhà báo Trần Thế Tuyển (phải), đại tá Nguyễn Mạnh Cương đang giao lưu với khán giả



Đại tá Nguyễn Mạnh Cương - Giám đốc NXB Quân đội chi nhánh phía nam cho biết, sau tác phẩm Theo dấu chân Người nhận giải nhì giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 lĩnh vực VH - NT và tái bản "kỷ lục", tác giả cũng vừa hoàn thành bản thảo Người đi muôn trùng non nước, viết về tuổi ấu thơ đến khi Bác rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị xuất bản trong thời gian tới. "Viết về Bác rất khó, vì Bác luôn luôn ở trong mỗi trái tim người dân Việt Nam nên phải thể hiện sao sinh động nhất. Viết về Bác cũng đã có nhiều tác giả, nhà văn lớn có nhiều tác phẩm rồi nên viết cho hay là cực khó nhưng nhà văn Trình Quang Phú đã xuất sắc làm được...", Đại tá Nguyễn Mạnh Cương khẳng định.