Nhà Thủ tướng Israel Netanyahu bị ném pháo sáng

Shin Bet thông tin 2 quả pháo sáng trên đã rơi xuống sân bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Netanyahu ở thị trấn Caesarea, gần thành phố Tel Aviv (Israel). Shin Bet cho biết lãnh đạo Israel không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, AFP đưa tin ngày 16.11.

"Cuộc điều tra đã được tiến hành. Đây là hành vi nghiêm trọng và sự leo thang nguy hiểm", cảnh sát và cơ quan an ninh Israel ra tuyên bố.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy pháo sáng rơi gần tư dinh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tổng thống Israel Isaac Herzog lên án mạnh mẽ vụ ném pháo sáng vào nhà ông Netanyahu, nêu thêm đã trao đổi với Giám đốc cơ quan an ninh Israel (Shin Bet) Ronen Bar, nhấn mạnh cần phải khẩn trương điều tra và xử lý những người chịu trách nhiệm. Hiện chưa xác định người đứng sau vụ ném pháo sáng.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir gọi vụ việc trên "đã vượt lằn ranh đỏ", kêu gọi dừng mọi hành động quá khích nhằm vào Thủ tướng Netanyahu và phu nhân. "Hôm nay là pháo sáng và ngày mai có thể là đạn thật", The Times of Israel dẫn lời ông Ben Gvir nói.

Pháo sáng rơi gần tư dinh Thủ tướng Israel Netanyahu tại thị trấn Caesarea ngày 16.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES OF ISRAEL

Cách đây một tháng cũng có một vụ việc tư dinh của ông Netanyahu ở Caesarea bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, sự kiện mà lực lượng Hezbollah sau đó đã đứng ra nhận trách nhiệm. Thủ tướng Israel vào thời điểm đó cáo buộc vụ tấn công UAV là âm mưu ám sát nhằm vào ông và vợ.

Vụ ném pháo sáng diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Li Băng vẫn tiếp diễn. Tại thành phố Haifa, cách thị trấn Caesarea khoảng 20 km, quân đội Israel ngày 16.11 cáo buộc Hezbollah cùng ngày đã phóng loạt rốc két nhằm vào giáo đường Do Thái khiến 2 người bị thương. Hezbollah chưa bình luận thông tin này.