Nhà tiên tri mù Baba Vanga dự báo gì về năm 2026?

Được biết đến rộng rãi với biệt danh "Nostradamus của vùng Balkan", nhà tiên tri mù người Bulgaria, tên thật là Vangelia Pandeva Gushterova, vẫn tiếp tục được nhắc đến trong các câu chuyện về các cuộc khủng hoảng toàn cầu rất lâu sau khi bà qua đời năm 1996.

Đối với năm 2026, ít nhất bảy chủ đề đáng lo ngại được liên tục gắn liền với tên tuổi của Baba Vanga.

Nhà tiên tri Baba Vanga

1. Dịch chuyển quyền lực toàn cầu và sự thống trị của châu Á

Một số báo cáo cũng cho biết, Baba Vanga đã nhìn thấy trước sự dịch chuyển quyền lực toàn cầu về phía châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Theo các bài báo trên nhiều tờ báo của Anh, năm 2026 được mô tả là năm mà ảnh hưởng của Trung Quốc có thể mở rộng đáng kể.

1. Suy thoái kinh tế và bất ổn tài chính

Kinh tế khó khăn là chủ đề thường xuyên được nhắc đến liên quan đến dự báo năm 2026 của Baba Vanga. Nhiều người tin rằng, bà đã cảnh báo về sự bất ổn tài chính tiếp diễn từ những năm trước. Những tuyên bố này bao gồm căng thẳng ngân hàng, rối loạn tiền tệ, suy giảm thị trường và lạm phát gia tăng. Trong khi một số cách giải thích cho rằng, đỉnh điểm của sự hỗn loạn tài chính là vào năm 2025 và ảnh hưởng kéo dài đến tận năm 2026, làm gia tăng sự bất ổn cho thị trường toàn cầu.

3. Thảm họa thiên nhiên và hỗn loạn liên quan đến khí hậu

Baba Vanga cũng được liên kết với những dự đoán về các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng vào năm 2026. Những thảm họa này bao gồm động đất mạnh, núi lửa phun trào, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan; có tới 7 - 8% diện tích đất liền của trái đất có thể bị ảnh hưởng.

Động đất mạnh ở Myanmar vào tháng 3.2025 ẢNH: XINHUA

4. Trí tuệ nhân tạo và sự mất kiểm soát của con người

Theo tờ Express và Mirror UK, Baba Vanga được cho là đã cảnh báo những tiến bộ nhanh chóng trong AI có thể đạt đến điểm mà máy móc bắt đầu thống trị các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống con người. Những diễn giải này cho thấy năm 2026 là một bước ngoặt, khi tiến bộ công nghệ đặt ra các câu hỏi về đạo đức và luân lý liên quan đến sự kiểm soát, ra quyết định và giới hạn của sự đổi mới.

5. Những tuyên bố về liên lạc với người ngoài hành tinh

Trong số những dự đoán gây chấn động nhất liên quan đến năm 2026 là ý tưởng về lần tiếp xúc đầu tiên với sự sống ngoài hành tinh. Baba Vanga được cho là đã mô tả một vật thể lớn hoặc tàu vũ trụ đi vào bầu khí quyển trái đất, làm dấy lên nhiều suy đoán. Sự quan tâm đến tuyên bố này tăng lên sau khi các nhà thiên văn học phát hiện ra một vật thể liên sao được xác định vào tháng 7 năm 2025. Các nhà khoa học đã phân loại nó là một vật thể tự nhiên, nhưng việc phát hiện ra nó đã làm dấy lên nhiều giả thuyết trên mạng.