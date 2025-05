Nhà Trắng gây sức ép với các “thành phố trú ẩn”

Đặt mục tiêu bắt giữ 3.000 người nhập cư lậu mỗi ngày

Tờ The Guardian ngày 30.5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt mục tiêu quyết liệt trong chương trình chống nhập cư lậu, khi buộc các đặc vụ liên bang bắt giữ 3.000 người/ngày, tương đương hơn 1 triệu người/năm. Mục tiêu mới, tăng gấp 3 lần số vụ bắt giữ so với đầu năm nay, được Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem chuyển cho lãnh đạo Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) trong một cuộc họp căng thẳng vào tuần trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu trên vẫn thấp hơn nhiều so với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là trục xuất 15 - 20 triệu người - con số vốn vượt cả ước tính 11 triệu người không có giấy tờ tại Mỹ. Tính đến ngày 18.5, số người bị ICE giam giữ là 49.000, tăng hơn 10.000 người kể từ khi ông Trump nhậm chức. ICE đang sử dụng các nhà tù địa phương và liên bang để giam giữ người nhập cư, giữa lúc tình trạng quá tải gia tăng.