Nhà Trắng 'giăng lưới' Thống đốc California?

Ăn miếng trả miếng

Thống đốc Gavin Newsom (thuộc đảng Dân chủ) vừa lên tiếng cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang tiến hành một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhắm vào ông và gia đình. Cụ thể, trong video đăng trên mạng xã hội X ngày 15.6 (giờ Mỹ), ông Newsom cho biết các đặc vụ liên bang đã thẩm vấn bạn bè, đồng nghiệp của ông và phu nhân Jennifer Siebel Newsom.

Thống đốc Newsom (trái) gặp Tổng thống Trump ở sân bay quốc tế Los Angeles hồi tháng 1.2025 Ảnh: AP

Đài NBC News ngày 16.6 dẫn thông tin từ Văn phòng Thống đốc California cho hay trong những tuần gần đây, khi ông Todd Blanche trở thành quyền Bộ trưởng Tư pháp, các điều tra viên đã mở rộng phạm vi điều tra sang những vấn đề cá nhân, hoạt động tài chính và các tổ chức liên quan đến gia đình ông Newsom.

Lãnh đạo California cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đang lợi dụng cơ quan thực thi pháp luật để triệt hạ đối thủ chính trị, đặc biệt khi ông Newsom đang được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. "Ông Donald Trump không chỉ nhắm vào tôi vì những bài đăng mỉa mai. Ông ấy nhắm vào tôi vì tôi đang cân nhắc tranh cử tổng thống, vì ông ấy ghét việc tôi liên tục vạch trần những lời dối trá của ông ấy", ông Newsom nói. Nhà Trắng chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Newsom.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho rằng ông Newsom không phải mục tiêu trực tiếp của cuộc điều tra mới nhất, mà mục tiêu là những "vệ tinh" xung quanh ông, gồm phu nhân Siebel Newsom, các cộng sự hiện tại và nhân viên cũ của Thống đốc California. Các chuyên gia am hiểu về chính trường Mỹ cho rằng việc nhắm vào những người thân cận là bước đầu gây sức ép và dựa vào đó để tìm kiếm những sơ hở từ ông Newsom.

Thống đốc Newsom đã lập tức đáp trả bằng việc đệ đơn dựa trên Đạo luật tự do thông tin (FOIA) để yêu cầu DOJ cung cấp các thông tin liên quan cuộc điều tra. Giới quan sát nhận định động thái này giúp ông Newsom đẩy ngược sức ép về phía chính phủ Mỹ. Nếu DOJ từ chối cung cấp thông tin, lãnh đạo California sẽ có cơ sở để tuyên bố rằng chính quyền liên bang đang che giấu động cơ cuộc điều tra. Ông Todd Blanche chưa bình luận về diễn biến trên.

Đối đầu không khoan nhượng

Thông tin điều tra nói trên là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ đối đầu kéo dài giữa ông Trump và ông Newsom. Theo tờ The Washington Post, hai ông đã nhiều lần đấu khẩu kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, khi ông Newsom nhậm chức Thống đốc California năm 2019.

Cuộc đối đầu chính trị leo thang vào năm ngoái, xoay quanh chiến dịch truy quét nhập cư của Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) tại TP.Los Angeles, California. Tổng thống Trump đã huy động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến để đối phó với người biểu tình phản đối ICE, động thái bị ông Newsom chỉ trích gay gắt và lập tức đệ đơn kiện lên tòa án liên bang.

Chủ nhân Nhà Trắng và lãnh đạo California cũng chỉ trích lập trường của người kia trong vấn đề khí hậu và môi trường. Trên mặt trận chính trị, khi ông Trump ủng hộ nỗ lực vẽ lại bản đồ bầu cử tại Texas để mang lợi thế cho đảng Cộng hòa vào năm nay, ông Newsom đã thành công trong việc vận động thay đổi bản đồ khu vực bầu cử tại California, giúp đảng Dân chủ có cơ hội giành thêm 5 ghế tại Hạ viện, qua đó vô hiệu hóa lợi thế của Texas.

Theo Hãng AP, thời gian qua, DOJ đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào những đối thủ chính trị của ông Trump, trong đó gồm cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan. "Từng người một, bất cứ ai thách thức ông Donald Trump đều nằm trong danh sách mục tiêu, và hôm nay tôi tự hào gia nhập danh sách đó", ông Gavin Newsom tuyên bố ngày 15.6.