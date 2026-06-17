Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhà Trắng 'giăng lưới' Thống đốc California?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Các nguồn thạo tin nói rằng Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom không phải mục tiêu trực tiếp của cuộc điều tra, song việc nhằm vào những "vệ tinh" xung quanh ông Newsom được xem là chiến thuật gây sức ép điển hình.

Ăn miếng trả miếng

Thống đốc Gavin Newsom (thuộc đảng Dân chủ) vừa lên tiếng cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang tiến hành một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhắm vào ông và gia đình. Cụ thể, trong video đăng trên mạng xã hội X ngày 15.6 (giờ Mỹ), ông Newsom cho biết các đặc vụ liên bang đã thẩm vấn bạn bè, đồng nghiệp của ông và phu nhân Jennifer Siebel Newsom.

Nhà Trắng 'giăng lưới' Thống đốc California? - Ảnh 1.

Thống đốc Newsom (trái) gặp Tổng thống Trump ở sân bay quốc tế Los Angeles hồi tháng 1.2025

Ảnh: AP

Đài NBC News ngày 16.6 dẫn thông tin từ Văn phòng Thống đốc California cho hay trong những tuần gần đây, khi ông Todd Blanche trở thành quyền Bộ trưởng Tư pháp, các điều tra viên đã mở rộng phạm vi điều tra sang những vấn đề cá nhân, hoạt động tài chính và các tổ chức liên quan đến gia đình ông Newsom.

Lãnh đạo California cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đang lợi dụng cơ quan thực thi pháp luật để triệt hạ đối thủ chính trị, đặc biệt khi ông Newsom đang được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. "Ông Donald Trump không chỉ nhắm vào tôi vì những bài đăng mỉa mai. Ông ấy nhắm vào tôi vì tôi đang cân nhắc tranh cử tổng thống, vì ông ấy ghét việc tôi liên tục vạch trần những lời dối trá của ông ấy", ông Newsom nói. Nhà Trắng chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Newsom.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho rằng ông Newsom không phải mục tiêu trực tiếp của cuộc điều tra mới nhất, mà mục tiêu là những "vệ tinh" xung quanh ông, gồm phu nhân Siebel Newsom, các cộng sự hiện tại và nhân viên cũ của Thống đốc California. Các chuyên gia am hiểu về chính trường Mỹ cho rằng việc nhắm vào những người thân cận là bước đầu gây sức ép và dựa vào đó để tìm kiếm những sơ hở từ ông Newsom.

Thống đốc Newsom đã lập tức đáp trả bằng việc đệ đơn dựa trên Đạo luật tự do thông tin (FOIA) để yêu cầu DOJ cung cấp các thông tin liên quan cuộc điều tra. Giới quan sát nhận định động thái này giúp ông Newsom đẩy ngược sức ép về phía chính phủ Mỹ. Nếu DOJ từ chối cung cấp thông tin, lãnh đạo California sẽ có cơ sở để tuyên bố rằng chính quyền liên bang đang che giấu động cơ cuộc điều tra. Ông Todd Blanche chưa bình luận về diễn biến trên.

Đối đầu không khoan nhượng

Thông tin điều tra nói trên là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ đối đầu kéo dài giữa ông Trump và ông Newsom. Theo tờ The Washington Post, hai ông đã nhiều lần đấu khẩu kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, khi ông Newsom nhậm chức Thống đốc California năm 2019.

Cuộc đối đầu chính trị leo thang vào năm ngoái, xoay quanh chiến dịch truy quét nhập cư của Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) tại TP.Los Angeles, California. Tổng thống Trump đã huy động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến để đối phó với người biểu tình phản đối ICE, động thái bị ông Newsom chỉ trích gay gắt và lập tức đệ đơn kiện lên tòa án liên bang.

Chủ nhân Nhà Trắng và lãnh đạo California cũng chỉ trích lập trường của người kia trong vấn đề khí hậu và môi trường. Trên mặt trận chính trị, khi ông Trump ủng hộ nỗ lực vẽ lại bản đồ bầu cử tại Texas để mang lợi thế cho đảng Cộng hòa vào năm nay, ông Newsom đã thành công trong việc vận động thay đổi bản đồ khu vực bầu cử tại California, giúp đảng Dân chủ có cơ hội giành thêm 5 ghế tại Hạ viện, qua đó vô hiệu hóa lợi thế của Texas.

Theo Hãng AP, thời gian qua, DOJ đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào những đối thủ chính trị của ông Trump, trong đó gồm cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan. "Từng người một, bất cứ ai thách thức ông Donald Trump đều nằm trong danh sách mục tiêu, và hôm nay tôi tự hào gia nhập danh sách đó", ông Gavin Newsom tuyên bố ngày 15.6.

Tin liên quan

Ông Trump kiện Bộ Tư pháp Mỹ, đòi bồi thường 100 triệu USD

Ông Trump kiện Bộ Tư pháp Mỹ, đòi bồi thường 100 triệu USD

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi kiện Bộ Tư pháp Mỹ, đòi bồi thường 100 triệu USD vì vào nhà ông để lấy tài liệu mật hồi năm 2022.

Bộ Tư pháp Mỹ sắp điều tra các quan chức của cựu Tổng thống Obama

Ông Trump nói Bộ Tư pháp Mỹ nợ tiền, đòi được sẽ quyên góp từ thiện

Khám phá thêm chủ đề

Thống đốc california Nhà Trắng Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ Đảng dân chủ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận