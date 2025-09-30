Nhà Trắng mạnh tay với 'nạn dịch bạo lực'

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, nhà thờ bị cháy rụi. Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết vài phút sau đó. Đối tượng được xác định là Thomas Jacob Sanford (40 tuổi), cựu lính thủy đánh bộ.

Theo CNN, ông Sanford gặp khó khăn tài chính do có con nhỏ mắc hội chứng di truyền hiếm gặp thường xuyên phải nhập viện. Cơ quan điều tra cho biết đối tượng đã sử dụng súng trường tấn công để xả súng, cố tình phóng hỏa. Động cơ gây án chưa được xác định nhưng Cục Điều tra liên bang (FBI) gọi đây là "hành động bạo lực có chủ đích".

Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng từ "khủng khiếp" khi cho rằng đây có vẻ lại là một cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Kitô hữu tại Mỹ. Căng thẳng đã gia tăng tại Mỹ trong vài tuần gần đây sau một loạt các vụ tấn công chấn động, như vụ ám sát nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk tại bang Utah và vụ xả súng chết người tại cơ sở của cơ quan thực thi di trú tại bang Texas. Một tháng trước, một vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ và trường Công giáo tại bang Minnesota làm 2 trẻ em thiệt mạng và nhiều người bị thương, theo AFP.

Nhà thờ tại bang Michigan bị cháy sau vụ xả súng và phóng hỏa ngày 28.9 Ảnh: AP

Tổng thống Trump đã khởi động chiến dịch nhắm vào các nhóm cánh tả mà ông cho là "khủng bố nội địa". Trong bài viết trên mạng xã hội ngày 28.9, nhà lãnh đạo tuyên bố: "Nạn dịch bạo lực này tại nước ta phải chấm dứt ngay lập tức".

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triển khai quân đội đến TP.Portland (bang Oregon) và "dùng toàn lực nếu cần thiết" để bảo vệ thành phố và các cơ sở của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) "trước các cuộc tấn công của lực lượng chống phát xít và khủng bố nội địa".

Giới lãnh đạo bang Oregon ngày 28.9 thông báo đã nhận biên bản từ Lầu Năm Góc cho thấy 200 thành viên Vệ binh quốc gia đang được triển khai, theo AP. Các lãnh đạo Oregon và Portland, đều thuộc đảng Dân chủ, đã khởi kiện để ngăn chặn động thái của chính quyền liên bang, cho rằng Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền và khẳng định các vụ bạo lực tại Portland chỉ là nhỏ lẻ.

*Liên quan căng thẳng lưỡng đảng, chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa một phần vào ngày 1.10 nếu quốc hội không thông qua ngân sách chi tiêu kịp thời. Tổng thống Trump đã đồng ý gặp các lãnh đạo quốc hội trong ngày 29.9 để đàm phán. Hôm 28.9, các lãnh đạo đảng Cộng hòa kêu gọi đảng Dân chủ chấp nhận một dự luật bổ sung ngân sách tạm thời đến ngày 21.11 nhưng phe Dân chủ yêu cầu phải đảo ngược những cắt giảm đối với chương trình chăm sóc sức khỏe, theo Reuters.



