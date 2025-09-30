Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhà Trắng mạnh tay với 'nạn dịch bạo lực'
Chính phủ Mỹ cận kề nguy cơ đóng cửa

Vi Trân
Vi Trân
30/09/2025 05:33 GMT+7

Ngày 28.9, một người đàn ông lái xe bán tải đến nhà thờ thuộc Giáo hội Các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô (Giáo hội Mặc Môn) tại thị trấn Grand Blanc, bang Michigan (Mỹ) để xả súng vào hàng trăm người đang đi lễ và tưới chất nghi là xăng để đốt nhà thờ.

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, nhà thờ bị cháy rụi. Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết vài phút sau đó. Đối tượng được xác định là Thomas Jacob Sanford (40 tuổi), cựu lính thủy đánh bộ.

Theo CNN, ông Sanford gặp khó khăn tài chính do có con nhỏ mắc hội chứng di truyền hiếm gặp thường xuyên phải nhập viện. Cơ quan điều tra cho biết đối tượng đã sử dụng súng trường tấn công để xả súng, cố tình phóng hỏa. Động cơ gây án chưa được xác định nhưng Cục Điều tra liên bang (FBI) gọi đây là "hành động bạo lực có chủ đích".

Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng từ "khủng khiếp" khi cho rằng đây có vẻ lại là một cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Kitô hữu tại Mỹ. Căng thẳng đã gia tăng tại Mỹ trong vài tuần gần đây sau một loạt các vụ tấn công chấn động, như vụ ám sát nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk tại bang Utah và vụ xả súng chết người tại cơ sở của cơ quan thực thi di trú tại bang Texas. Một tháng trước, một vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ và trường Công giáo tại bang Minnesota làm 2 trẻ em thiệt mạng và nhiều người bị thương, theo AFP.

Nhà Trắng mạnh tay chấm dứt nạn dịch bạo lực tại Mỹ - Ảnh 1.

Nhà thờ tại bang Michigan bị cháy sau vụ xả súng và phóng hỏa ngày 28.9

Ảnh: AP

Tổng thống Trump đã khởi động chiến dịch nhắm vào các nhóm cánh tả mà ông cho là "khủng bố nội địa". Trong bài viết trên mạng xã hội ngày 28.9, nhà lãnh đạo tuyên bố: "Nạn dịch bạo lực này tại nước ta phải chấm dứt ngay lập tức".

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triển khai quân đội đến TP.Portland (bang Oregon) và "dùng toàn lực nếu cần thiết" để bảo vệ thành phố và các cơ sở của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) "trước các cuộc tấn công của lực lượng chống phát xít và khủng bố nội địa".

Vệ binh quốc gia đến chống ‘khủng bố nội địa’, Portland kiện chính quyền Trump

Giới lãnh đạo bang Oregon ngày 28.9 thông báo đã nhận biên bản từ Lầu Năm Góc cho thấy 200 thành viên Vệ binh quốc gia đang được triển khai, theo AP. Các lãnh đạo Oregon và Portland, đều thuộc đảng Dân chủ, đã khởi kiện để ngăn chặn động thái của chính quyền liên bang, cho rằng Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền và khẳng định các vụ bạo lực tại Portland chỉ là nhỏ lẻ.

*Liên quan căng thẳng lưỡng đảng, chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa một phần vào ngày 1.10 nếu quốc hội không thông qua ngân sách chi tiêu kịp thời. Tổng thống Trump đã đồng ý gặp các lãnh đạo quốc hội trong ngày 29.9 để đàm phán. Hôm 28.9, các lãnh đạo đảng Cộng hòa kêu gọi đảng Dân chủ chấp nhận một dự luật bổ sung ngân sách tạm thời đến ngày 21.11 nhưng phe Dân chủ yêu cầu phải đảo ngược những cắt giảm đối với chương trình chăm sóc sức khỏe, theo Reuters.


Tin liên quan

Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ

Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ

Cùng với vụ ám sát ông Charlie Kirk, một số vụ ám sát nói riêng cũng như tình hình bạo lực chính trị gần đây ở Mỹ đang khiến dư luận nước này lo ngại.

Khám phá thêm chủ đề

bạo lực tại Mỹ chính trị Mỹ cộng đồng Kitô hữu vụ xả súng ở Michigan Nhà Trắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận