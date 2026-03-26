Nhà Trắng từ chối để ông Elon Musk trả lương nhân viên sân bay

CBS News ngày 26.3 dẫn các nguồn thạo tin cho hay đề xuất của ông Musk về việc trả lương cho nhân viên TSA đã được xem xét nghiêm túc, thế nhưng có thể xuất hiện những lo ngại pháp lý. Hiện ông Musk đang có những hợp đồng khác nhau với chính phủ và việc trả lương, dù với hình thức gián tiếp, cũng có thể phát sinh rào cản pháp lý phức tạp.

Một lý do khác là các quan chức Nhà Trắng tin rằng quá trình gián đoạn ngân sách sẽ sớm kết thúc.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã không được duyệt gói ngân sách từ tháng 2 do bất đồng giữa giới lập pháp đảng Cộng hòa và Dân chủ. Bế tắc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 50.000 nhân viên TSA (thuộc DHS), lực lượng làm nhiệm vụ soi chiếu và kiểm tra an ninh hàng không.

Tỉ phú Elon Musk xuất hiện tại Nhà Trắng tháng 3.2025 ẢNH: REUTERS

Trong một bài đăng trên X hôm 21.2, ông Musk viết: "Tôi muốn đề nghị trả lương cho nhân viên TSA trong thời gian bế tắc ngân sách này, điều đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của rất nhiều người Mỹ tại các sân bay trên khắp cả nước”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.2 phản hồi rằng: “Tôi rất thích ý tưởng đó. Tôi nghĩ nó rất tuyệt. Hãy để ông ấy làm vậy”.

Các nhân viên TSA đã bị chậm lương 2 đợt. Hàng trăm nhân viên đã nghỉ việc cùng nhiều người không đi làm, khiến hoạt động tại những sân bay bị gián đoạn kéo dài.

Theo Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, cá nhân bên ngoài không được phép trả lương trực tiếp cho nhân viên chính phủ. Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị hào phóng của ông Elon, thế nhưng điều này sẽ đặt ra những thách thức pháp lý lớn do sự liên quan của ông ấy với các hợp đồng của chính phủ liên bang. Cách nhanh nhất để đảm bảo nhân viên TSA - và tất cả nhân viên DHS - được trả lương là đảng Dân chủ cấp ngân sách”.