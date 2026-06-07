Nhà triển lãm nước mắm kể chuyện văn hóa Việt

Khách tham quan tìm hiểu các tư liệu, hiện vật tại nhà triển lãm nước mắm ẢNH: BTC

Không chỉ tái hiện lịch sử của một doanh nghiệp Việt lâu đời, triển lãm còn mở ra câu chuyện về hành trình gìn giữ nghề nước mắm truyền thống như một phần bản sắc văn hóa dân tộc.

Không gian trải nghiệm văn hóa nước mắm giữa lòng thành phố

Tọa lạc tại số 243 Bến Vân Đồn (P.Vĩnh Hội, TP.HCM), công trình được xây dựng trên chính tòa nhà lịch sử từng là trụ sở của Liên Thành từ năm 1921. Sau quá trình phục dựng và chuyển đổi công năng, nơi đây trở thành không gian lưu giữ tư liệu, hiện vật liên quan đến phong trào Duy Tân, lịch sử doanh thương Việt Nam đầu thế kỷ 20 và nghề làm nước mắm truyền thống.

Theo đại diện Công ty Liên Thành, nhà triển lãm được xây dựng với mong muốn đưa câu chuyện nước mắm vượt ra khỏi khuôn khổ của sản phẩm tiêu dùng thông thường để trở thành một phần của dòng chảy văn hóa Việt.

"Với những người làm thương hiệu như chúng tôi, 'truyền thống' từng được xem là một rào cản khi bước vào kỷ nguyên tiêu dùng nhanh. Nhưng ngày nay, truyền thống lại trở thành lợi thế cạnh tranh rất lớn. Chúng tôi không chỉ bán một loại gia vị mà đang kể câu chuyện về một di sản được bảo chứng bởi thời gian", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Không gian triển lãm dẫn dắt khách tham quan đi qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ sự ra đời của Liên Thành Thương Quán năm 1906 bởi sáu sĩ phu yêu nước hưởng ứng phong trào Duy Tân, đến hành trình phát triển hơn một thế kỷ của thương hiệu nước mắm này. Các hiện vật, tư liệu và hình ảnh giúp người xem hình dung rõ hơn về quá trình hình thành một trong những doanh nghiệp Việt lâu đời nhất còn hoạt động liên tục đến nay.

Khách tham quan trải nghiệm các khu trưng bày và tìm hiểu về nghề làm nước mắm truyền thống. Theo ban tổ chức, triển lãm hướng đến việc kết nối thế hệ hôm nay với những giá trị văn hóa, lịch sử phía sau mỗi giọt nước mắm Việt ẢNH: BTC

Một trong những nội dung được chú ý tại triển lãm là câu chuyện về nghề làm nước mắm truyền thống. Những chiếc thùng gỗ, phương pháp gài nén, kỹ thuật ủ chượp kéo dài từ 12 - 24 tháng được giới thiệu như những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của nghề.

"Trước đây, nước mắm truyền thống thường gắn với khái niệm gia truyền, địa phương hay nhà làm. Nhưng hiện nay, người tiêu dùng nhìn nhận những giá trị đó theo cách khác. Những chiếc thùng gỗ, thời gian ủ chượp hàng năm trời không còn bị xem là cũ kỹ mà trở thành minh chứng cho tính nguyên bản và chất lượng sản phẩm", đại diện Liên Thành nói.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho rằng mạng xã hội và các nền tảng số đang góp phần giúp thế hệ trẻ tiếp cận gần hơn với các giá trị truyền thống. "Người trẻ ngày nay không còn lựa chọn nước mắm đơn thuần theo thói quen gia đình. Họ quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất và câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm. Đây là cơ hội để những thương hiệu có lịch sử lâu đời kể lại hành trình của mình bằng ngôn ngữ hiện đại hơn", đại diện Liên Thành nhận định.

Bên cạnh trưng bày hiện vật, nhà triển lãm còn được định hướng trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là một phần trong chiến lược kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và truyền thông số nhằm lan tỏa giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống.

"Để bảo tồn di sản, chúng tôi tin rằng không thể chỉ kể câu chuyện trên mạng xã hội. Người trẻ cần được trực tiếp chạm vào hiện vật, hiểu lịch sử và trải nghiệm không gian văn hóa. Khi đó, di sản mới thực sự sống cùng đời sống hiện đại", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Sau hai ngày mở cửa cho khách có thư mời (6, 7.6), Nhà triển lãm Nước mắm Liên Thành - Dòng chảy Duy Tân sẽ đón công chúng đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử thương hiệu cũng như những giá trị văn hóa gắn với nghề nước mắm Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua.