Nhà trường 'hồn nhiên' rao thông tin học sinh trên mạng?

Nói về thủ đoạn lừa đảo phụ huynh "con đang cấp cứu", đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Phó bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết các đối tượng dùng nhiều cách để khai thác thông tin cá nhân. Trong đó, 80% do chính cá nhân tự để lộ, còn lại là do các doanh nghiệp.