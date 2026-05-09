Nhà tuyển dụng tiết lộ tiêu chí 'săn' nhân tài tại Ngày hội việc làm HUTECH

Tại Ngày hội việc làm HUTECH, sinh viên không còn tâm thế "đi xem" mà chủ động chuẩn bị hồ sơ chỉn chu. Các nhà tuyển dụng không chỉ tìm kiếm kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt chú trọng đến thái độ và bản sắc riêng của mỗi ứng viên..

Sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ chỉn chu để gửi đến doanh nghiệp ẢNH: NGUYỄN ANH

Bà Tạ Xuân Thi Thi (Premier Việt Nam) khẳng định: "Tôi ưu tiên thái độ vì chuyên môn có thể đào tạo, còn thái độ thì không". Bà Trương Thị Ngọc Diễm (Goldsun Food) cũng cho biết mình tìm kiếm sự chủ động và khả năng thích nghi ở các ứng viên trẻ. Đa số doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên HUTECH nhờ khả năng bắt nhịp nhanh với môi trường thực tế.

Sinh viên ứng tuyển trực tiếp tại doanh nghiệp ẢNH: NGUYỄN ANH

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, sự kiện là cầu nối giúp nhà trường tiếp nhận phản hồi từ doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo sát thực tiễn. Dịp này, HUTECH đã ký kết hợp tác với 8 đối tác chiến lược và vinh danh 150 đơn vị đồng hành. Ngoài ra, 9 suất học bổng ý nghĩa cũng được trao cho sinh viên vượt khó, tiếp thêm động lực để các em tự tin theo đuổi sự nghiệp.