Nhà tuyển dụng tiết lộ tiêu chí 'săn' nhân tài tại Ngày hội việc làm HUTECH
Video Giáo dục

Nguyễn Anh
09/05/2026 09:00 GMT+7

Sáng 7.5, Ngày hội việc làm HUTECH (HUTECH Job Fair 2026) chính thức khai mạc quy tụ 179 doanh nghiệp với 191 gian hàng và gần 7.000 vị trí tuyển dụng. Đây là sàn giao dịch nhân lực quy mô lớn do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tổ chức, mở ra cơ hội vàng cho hàng ngàn sinh viên trực tiếp kết nối nghề nghiệp.

Tại Ngày hội việc làm HUTECH, sinh viên không còn tâm thế "đi xem" mà chủ động chuẩn bị hồ sơ chỉn chu. Các nhà tuyển dụng không chỉ tìm kiếm kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt chú trọng đến thái độ và bản sắc riêng của mỗi ứng viên..

Sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ chỉn chu để gửi đến doanh nghiệp

ẢNH: NGUYỄN ANH

Bà Tạ Xuân Thi Thi (Premier Việt Nam) khẳng định: "Tôi ưu tiên thái độ vì chuyên môn có thể đào tạo, còn thái độ thì không". Bà Trương Thị Ngọc Diễm (Goldsun Food) cũng cho biết mình tìm kiếm sự chủ động và khả năng thích nghi ở các ứng viên trẻ. Đa số doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên HUTECH nhờ khả năng bắt nhịp nhanh với môi trường thực tế.

Sinh viên ứng tuyển trực tiếp tại doanh nghiệp

ẢNH: NGUYỄN ANH

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, sự kiện là cầu nối giúp nhà trường tiếp nhận phản hồi từ doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo sát thực tiễn. Dịp này, HUTECH đã ký kết hợp tác với 8 đối tác chiến lược và vinh danh 150 đơn vị đồng hành. Ngoài ra, 9 suất học bổng ý nghĩa cũng được trao cho sinh viên vượt khó, tiếp thêm động lực để các em tự tin theo đuổi sự nghiệp.

