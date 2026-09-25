Nhà văn Hoàng Anh Tú và bài học ‘gọi tên dòng tiền’cùng ABBank

Chia sẻ tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” do Ngân hàng An Bình (ABBank) tổ chức, diễn giả Hoàng Anh Tú kể câu chuyện của chính gia đình mình để nói về kỷ luật tài chính và sự chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn, cũng như biến cố bất ngờ.

Theo anh, độ tuổi 30 - 40 là giai đoạn nhiều người cùng lúc đứng giữa hai đầu trách nhiệm: con cái bước vào những cột mốc lớn như đại học, du học, trong khi cha mẹ ngày một lớn tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên. Đây là “thế hệ bánh mì kẹp”, vừa phải lo cho thế hệ trước, vừa chăm lo thế hệ sau.

Talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” tổ chức tại không gian Triển lãm Van Gogh Timeless, xoay quanh câu chuyện gia đình, tài chính và cách chủ động chuẩn bị cho tương lai

“Kiếm được tiền và giữ được tiền là hai việc hoàn toàn khác nhau”, Hoàng Anh Tú nói. Anh từng có thói quen chi tiêu trước, không toan tính, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần vì “tiêu trước trả sau”.

Sau này, anh nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở mức thu nhập. Một gia đình có dòng tiền tốt vẫn có thể rơi vào thế bị động nếu không chuẩn bị cho những tình huống ngoài dự tính.

“Gọi tên” từng khoản tiền

Từ trải nghiệm đó, vợ chồng anh Hoàng Anh Tú thay đổi cách quản lý tài chính. Mỗi khoản tiền được “gọi tên” cho một mục đích cụ thể, từ kế hoạch du học của các con đến dự phòng sức khỏe cho cha mẹ hai bên.

“Có giai đoạn cả bố vợ và bố đẻ tôi cùng gặp vấn đề về sức khỏe, đúng lúc hai người con cũng đi du học trong cùng một năm. Khi nhiều nhu cầu tài chính lớn xuất hiện cùng lúc, sự chuẩn bị từ trước trở thành điểm tựa giúp gia đình không rơi vào thế bị động”, anh chia sẻ.

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, kiểm soát dòng tiền và phân chia tiền theo từng mục đích là kỹ năng quan trọng nhưng nhiều người chỉ nhận ra khi phải trực tiếp đối mặt với áp lực tài chính.

Kỷ luật tài chính, theo anh, không đồng nghĩa với từ bỏ nhu cầu hưởng thụ hay sở thích cá nhân. Điều quan trọng là xác định khoản nào dành cho hiện tại, khoản nào cần ưu tiên cho mục tiêu dài hạn.

Theo anh Hoàng Anh Tú, “gọi tên” từng dòng tiền theo mục đích cụ thể giúp gia đình chủ động hơn trước những nhu cầu lớn và những biến cố khó lường

Từ góc nhìn ngân hàng, ông Đan Ngọc Anh, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ABBank, cho rằng mỗi gia đình nên xác định các mục tiêu tài chính trong 5 - 10 năm tới, từ chăm sóc cha mẹ, giáo dục con cái đến nâng cao chất lượng cuộc sống. Một tỷ lệ cố định từ thu nhập hằng tháng có thể được phân bổ cho từng mục tiêu, thay vì chỉ tiết kiệm hoặc đầu tư phần tiền còn lại.

Đây cũng là hướng tiếp cận ABBank đưa vào sản phẩm “Tích lũy An Gia”, kết hợp nhu cầu tích lũy, gia tăng giá trị khoản tiền và bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm có thời hạn 1 - 10 năm; khách hàng có thể bắt đầu từ 20 triệu đồng, bổ sung từ 2 triệu đồng mỗi lần gửi và lựa chọn phân bổ tiền giữa tiết kiệm và đầu tư theo nhu cầu. Trong thời gian tích lũy, khách hàng được hưởng quyền lợi bảo vệ sức khỏe theo chương trình.

Từ câu chuyện của nhà văn Hoàng Anh Tú, “gọi tên dòng tiền” thực chất là xác định hôm nay tiền được dành cho việc gì, những nhu cầu nào đang chờ phía trước và gia đình đã chuẩn bị gì nếu một biến cố xảy ra sớm hơn dự tính.