Nhà văn Lại Văn Long từng không muốn lấy vợ với lý do 'chẳng giống ai'

Sáng 22.11 tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM, công ty sách Sbooks và NXB CAND cùng tác giả là nhà văn Lại Văn Long đã tổ chức ra mắt bộ tiểu thuyết Hồ sơ lửa và vinh dự đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Tác phẩm đồ sộ Hồ sơ lửa của nhà văn Lại Văn Long phản ánh về cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm gian khổ, hào hùng của lực lượng công an TP.HCM gần nửa thế kỷ qua. Có 3/6 tập của Hồ sơ lửa từng được giải thưởng của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam. Đây cũng là bộ tiểu thuyết hình sự được xác lập kỷ lục Việt Nam nhiều tập nhất của nhà văn Lại Văn Long, tác giả của tác phẩm Kẻ sát nhân lương thiện nổi tiếng một thời.

Tham dự lễ, về phía T.Ư Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam VietKings có sự hiện diện của TS Luật sư Nguyễn Văn Viễn – Viện trưởng Viện Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; bà Võ Lưu Lan Uyên - Phó tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings.

Về phía Hội Nhà văn TP.HCM và Hội Nhà báo TP.HCM có nhà văn Trịnh Bích Ngân, nhà văn Trầm Hương; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Về phía NXB CAND có nhà văn Trần Thanh Hà, Phó trưởng đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM, phụ trách Chi nhánh NXB CAND - người trực tiếp biên tập bộ sách Hồ sơ lửa và ông Nguyễn Anh Dũng - Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc công ty CP sách Sbooks - đơn vị cùng đồng hành.

Cơ hội “nghìn năm có một” để thực hiện ước mơ tuổi thơ

Nói về nghề viết văn đã chọn, nhà văn Lại Văn Long xúc động: "Trước năm 1975, tôi còn nhỏ, ở Đà Lạt, rất mê đọc sách, nhất là những truyện phiêu lưu mạo hiểm thuộc bộ Hoa đỏ trong tủ sách Tuổi hoa thời đó. Tôi vẫn nhớ từng tựa sách mình thường lục lọi ở các nhà sách có cho thuê truyện, như: Mật lệnh U Đỏ, Pho tượng Rồng Vàng, Đôi vòng huyết dụ, Bóng người dưới trăng... hoặc các bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới như: Tin Tin, Phan Tân - Sĩ Phú (Fantasio - Spirou), Lucky Lucke... Tôi luôn nhịn ăn quà vặt để dành tiền đi thuê những cuốn sách đó về đọc. Đọc nhiều rồi thì mơ mộng đến những siêu anh hùng trừ gian diệt ác như: Batman-Rober, Tí hon thần lực, Người nhện, Người điện quang... Khi đến tuổi 13, 14 tôi tình cờ được đọc Thuở mơ làm văn sĩ của nhà văn Nhật Tiến, từ đó mơ ước lớn lên sẽ viết văn như người ta...".





Cũng vì mê viết văn, ông từng đề nghị một người bạn là mậu dịch viên chợ Bến Thành, rằng: "Bà ráng lo tui 5 năm thảnh thơi để viết xong bộ tiểu thuyết, tui nuôi lại bà suốt đời". Tiếc là sau này mối giao kèo ấy không thành nên nhà văn Lại Văn Long phải trải qua đủ mọi nghề kiếm sống.

Sau này về công tác tại Báo Công An TP.HCM, khi nhận lời viết kịch bản cho 1.000 tập phim Hồ sơ lửa, nhớ lại nhà văn Lại Văn Long vẫn còn… toát mồ hôi. Ông kể: “Chuyện quá sức tưởng tượng chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến, bởi bản thân chưa hề được đào tạo về viết kịch bản phim. Nhưng mỗi tập phim sẽ được 10 triệu đồng thêm vào quỹ đời sống của anh chị em Báo Công An TP.HCM, 1.000 tập là cả... 10 tỉ đồng, quá hấp dẫn và... “chính nghĩa” vì vừa có tiền nâng cao thu nhập chính đáng cho cơ quan, vừa xây dựng được hình ảnh nhân hậu, oai phong của lực lượng Công an TP.HCM nói riêng, Công an Nhân dân nói chung trong phòng chống tội phạm, trấn áp tội ác, mang lại sự bình an, niềm tin cho nhân dân và môi trường hấp dẫn để kêu gọi đầu tư, du lịch. Tôi càng sướng mê khi nghĩ đến dự án phim hình sự nghìn tập này sẽ là cơ hội “nghìn năm có một” để tôi thực hiện ước mơ tuổi thơ của mình là viết một bộ tiểu thuyết trinh thám hình sự dày hàng ngàn trang thật hấp dẫn. Vì giấc mơ này, tôi từng nghĩ sẽ không lấy vợ, sinh con; sẽ bỏ việc sau khi lo xong cho cha mẹ, anh em ổn định cuộc sống. Vì giấc mơ này mà tôi luôn ao ước sớm được nghỉ hưu để dồn thời gian, sức lực cho văn chương. Vì giấc mơ này mà ba chục năm qua tôi lo lắng từng ngày trôi đi, từng năm cộng thêm tuổi mà tôi vẫn chưa thể đặt bút viết”.

Thoát ế ngoạn mục, trở thành kỷ lục gia Việt Nam

Lo lắng cho đứa con tinh thần cứ thường trực đến nỗi, nhiều khi nhà văn sợ những biến cố có thể làm mình không kịp viết bộ sách này. Đi đâu ông cũng ôm khư khư cái mũ bảo hiểm to đùng vì sợ có... té thì đội mũ cũng không bị... chấn thương sọ não nặng. Nếu xảy ra bề gì sẽ quên hết, mất những vốn sống, tư liệu đã tích lũy thì nguy to. “Lúc trước cơ quan cử đi học tôi đều tìm mọi cách trốn cho nhanh để bị đuổi học luôn cho khỏe nhưng tới lúc được đi học Đại học An ninh thì tôi luôn đi đúng giờ, say mê như nuốt từng lời thầy cô giảng bài, vì đây sẽ là cơ hội tuyệt vời bổ sung nghiệp vụ cho những trang viết tiểu thuyết hình sự đang ấp ủ”, nhà văn Lại Văn Long bộc bạch.

Ít ai ngờ rằng, nhà văn đến với nghề văn sau 30 năm chờ đợi và quá nhiều áp lực, lao lực. Trong 5 năm hoàn thành bộ sách chỉ ngủ có 2 tiếng buổi tối và 30 phút buổi trưa, nhà văn Lại Văn Long không chỉ đã thực hiện mỹ mãn mơ ước ngày còn nhỏ về bộ tiểu thuyết Hồ sơ lửa (6 tập), được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings xác lập kỷ lục Bộ tiểu thuyết hình sự dài nhất, mà ông còn có vợ đẹp, con ngoan vô cùng hoàn hảo.

Không chỉ thoát ế ngoạn mục, vượt qua tiêu chí "chẳng giống ai" từng đề ra, nhà văn Lại Văn Long còn trở thành tên tuổi thương hiệu trong nghề. Các tác phẩm của ông luôn được độc giả đón đợi. Đặc biệt, các phần còn lại của tiểu thuyết Hồ sơ lửa như Gia tộc tướng cướp, Phát súng chính nghĩa, Vỏ bọc thần thánh, Lật án tử hình, Oán thù trớ trêu... đều đã được các cá nhân, tổ chức mua bản quyền sản xuất phim truyền hình nhiều tập. Riêng Hồng nhan sương khói ông mới viết sau này, chưa chào hàng với ai nên ông cũng đang chờ người tâm đầu ý hợp nhất để se duyên lành.