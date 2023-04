Nhà văn Mạc Can nhận món quà bất ngờ

Thế là, dù ở trong phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ thứ nhưng tác giả Tấm ván phóng dao vẫn cần mẫn ngồi viết Ma gánh hát, còn nhà văn Nguyễn Đông Thức cật lực viết Ma bịnh viện xem ai về đích sớm.

QUỲNH MY

Ghi nhận cuộc "chạy đua văn chương" giữa hai nhà văn nổi tiếng dù không còn trẻ, sau khi bản thảo hoàn thành, NXB Tổng hợp TP.HCM quyết định in tác phẩm chung của hai ông mang tên Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện trong khả năng nhanh nhất - xem như một dấu ấn kỷ niệm đẹp giữa hai nhà văn, trước khi nghệ sĩ Mạc Can chuyển vào Trung tâm dưỡng lão.

Bất ngờ, sau khi tác phẩm vừa ra mắt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi tặng 10 triệu đồng chúc mừng đứa con tinh thần của hai nhà văn (ảnh) và hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can trang trải cuộc sống.