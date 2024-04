Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: 'Nếu lên phim giữ được như truyện, tôi đã làm phó... đạo diễn'

Sáng 21.4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 tại TP.HCM, nhà văn - đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi giao lưu, ký tặng tác phẩm mới tái bản Chú bé rắc rối (NXB Trẻ vừa ấn hành), với tranh bìa và minh họa đẹp như thơ của họa sĩ Bùi Đức Lâm.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM (phải) tặng hoa chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Giám đốc - Chủ tịch HĐTV NXB Trẻ Phan Thị Thu Hà (trái) tham dự buổi giao lưu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh say sưa trò chuyện với độc giả QUỲNH TRÂN

Nói về vai trò mới vừa đảm trách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: "Không phải chờ đến bây giờ là đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM mà trước đó, tôi đã làm nhiều việc để lan tỏa tình yêu sách đến với mọi người. Chuyện nhà văn viết sao cho hay để kéo bạn đọc đến với sách qua từng ngày, từng tháng, từng năm cũng như làm đại sứ rồi. Phải chăng, giờ đây tôi thấy mình có trách nhiệm hơn, rộng hơn nhiều việc cộng thêm cùng với sáng tác mỗi ngày".

Ông nhấn mạnh: "Môi trường đọc sách rất quan trọng. Nếu ông bố hay nhậu thì con cái lớn lên cũng dễ nhậu theo cha. Ba mẹ thích cờ bạc thì chắc chắn con cái cũng đam mê cờ bạc hơn sách vở. Nếu trong nhà có một tủ sách, tuổi thơ các em mỗi ngày nghe mùi giấy mới, xem các tranh minh họa đẹp, tự dưng hình thành thói quen muốn đọc sách lúc nào không hay...".

"Tôi không thể can thiệp vào vai trò đạo diễn phim..."

Tâm sự với bạn đọc, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhớ lại những ngày còn nhỏ ở quê, làng Đo Đo ở thị trấn Hà Lam (Quảng Nam) không có nhà sách nào cả. "Vùng tôi ở nghèo lắm. Mỗi khi có người ở phố về tôi lại có thêm vài cuốn sách để mang đi đổi với bạn. Còn hết sách đổi thì qua nhà bạn ngồi cả ngày đọc cho xong cuốn sách mới về. Năm lên lớp 9, tôi vào TP.Tam Kỳ lần đầu tiên mới được tới nhà sách. Nhìn một nơi có quá nhiều sách vở mênh mông như vậy, thực sự tôi không dám thở mạnh. Nhà sách ấy đẹp như ngôi đền thiêng liêng và hoa lệ, khiến một thằng bé nhà quê như tôi chỉ biết rón rén bước đi trong tâm trạng lo sợ và hồi hộp...", nhà văn bồi hồi nhớ lại.





Tác phẩm mới tái bản Chú bé rắc rối (NXB Trẻ vừa ấn hành), với tranh bìa và minh họa đẹp như thơ của họa sĩ Bùi Đức Lâm

Ngày xưa có một chuyện tình chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có những cảnh quay đầu tiên ở Phú Yên ĐPCC

Sau này, tác giả đưa câu chuyện mê đọc sách vào nhân vật Vinh và Phúc trong Ngày xưa có một chuyện tình. Nhà ông ngoại Phúc có rất nhiều sách nên mỗi lần sau giờ học, cu cậu lại rủ các bạn ra sau hè kể về Những người khốn khổ, bắt tụi nhỏ muốn nghe truyện phải "hối lộ" cà rem hay bánh mì. Nhà văn Nguyễn Nhật Anh cũng tiết lộ, hồi nhỏ ông mê đọc những cuốn sách như Con nai tơ, Những người khốn khổ, Vô gia đình..., và sách của hai nhà văn Tô Hoài, Khái Hưng. Khi đó trong suy nghĩ tuổi thơ non nớt của mình, cậu bé Nguyễn Nhật Ánh cứ tưởng tượng, nhà văn phải là thần thánh chứ không là người bình thường, thậm chí phải có tới hai cái đầu để chứa nhiều câu chuyện hay đến như vậy.

Đam mê văn chương đến nỗi, ông ao ước lớn lên sẽ viết thật nhiều sách để trở thành nhà văn, còn nếu không cũng phấn đấu trở thành ông chủ tiệm sách để đọc cho... đã. Và sau này cả hai mong ước này của ông đều thành hiện thực.

Nhà văn - đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM Nguyễn Nhật Ánh khẳng định: "Trong đời sống, sách có vai trò đặc biệt: Không như đôi dép để mang hay chiếc xe để chạy, dù đều là sản phẩm vật chất. Cái khác của sách tuy hình thức là vật chất nhưng giá trị chuyên chở là tinh thần, giúp con người nâng cao tri thức, giàu có về mặt tâm hồn, mài sắc các ý niệm về đạo đức con người".

Nhà văn - đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM Nguyễn Nhật Ánh ký tặng độc giả



Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong vòng tay các độc giả nhỏ tuổi QUỲNH TRÂN

Đối với các tác phẩm được lên phim, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lý giải vì sao các chi tiết trong sách và trong phim không ăn khớp y chang nhau. "Mỗi nhân vật, ông đạo diễn có góc nhìn khác nhau, nhà biên kịch thì theo quan điểm riêng của họ nên tôi từng viết: Cứ có 100 độc giả thì lại có 100 nhân vật Ngạn, 100 nhân vật Hà Lan. Vì vậy mà nhân vật và các chi tiết được lên phim phụ thuộc hoàn toàn vào ý tưởng của đạo diễn, làm sao để phim liền mạch - hoàn toàn khác với tiểu thuyết chứ. Vì vậy, tôi chỉ hoàn thành tác phẩm và nhân vật khi xây dựng trên ngôn ngữ với vai trò nhà văn. Nếu tôi đứng ra can thiệp yêu cầu chỉnh sửa các chi tiết theo ý mình thì tôi đã thành... phó đạo diễn các phim của mình từ lâu lắm rồi", tác giả Ngày xưa có một chuyện tình chia sẻ.

Bộ đôi cuốn sách kỳ vọng thay đổi hàng triệu người trên thế giới trong cuộc sống "số"

Trước đó, cũng tại Đường sách TP.HCM tối 20.4, Sở TT-TT TP.HCM và 1980Books đã tổ chức giới thiệu, ra mắt bộ sách Building A Second Brain - thiết lập bộ não thứ 2 và The PARA Method - phương pháp tổ chức thông tin trong công việc với sự tham gia của diễn giả Đường Bảo Nhi.

Bộ đôi cuốn sách kỳ vọng làm thay đổi hàng triệu người trên thế giới trong cuộc sống "số". Là chuyên gia nghiên cứu về khoa học thần kinh và hoạt động trí óc với hơn 10 năm nghiên cứu và trải nghiệm, tác giả Tiago Forte dùng những trải nghiệm, kiến thức của mình để tìm nên một phương pháp gọi là bộ não thứ 2 - được xây dựng để hỗ trợ cho bộ não thứ 1 (bộ não mà chúng ta sử dụng hàng ngày), bao gồm các công cụ, phương pháp được tạo ra để hỗ trợ giúp bạn cải thiện năng suất, làm việc hiệu quả. Ngay từ khi ra mắt, bộ đôi cuốn sách tạo nên một làn sóng tại thị trường khi luôn nằm trong TOP sách bán chạy nhất của The Wall Street Journal - tờ báo về tài chính nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Building A second Brain - thiết lập bộ não thứ 2 chỉ cách xây dựng và áp dụng Second Brain vào cuộc sống và công việc, đồng thời dạy xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ hiệu quả, cách tự động hóa và tối ưu hóa quy trình lưu trữ và xử lý thông tin, cách áp dụng hệ thống Second Brain vào cuộc sống hàng ngày nhằm đưa ra quyết định và giải quyết mọi vấn đề xung quanh.

Khi ra mắt tại thị trường nước ngoài, thuật ngữ Building A Second Brain nhận được sự đón nhận từ nhiều độc giả, từ những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đến các tổ chức liên quan đến kinh doanh, giáo dục, đều áp dụng kiến thức từ Second Brain.