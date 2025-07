Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai được vinh danh tại Pháp

Cụ thể, ngày 28.6, tiểu thuyết Dust child (tựa Pháp: Là où fleurissent les cendres) của Nguyễn Phan Quế Mai đã được trao giải Tác phẩm văn học nước ngoài xuất sắc nhất tại sân khấu chính của Hội sách Créteil en poche. Đây là giải thưởng vinh danh tác giả có tác phẩm được xuất bản dưới dạng sách bìa mềm xuất sắc nhất trong 12 tháng qua. Được vinh danh cùng nữ nhà văn là 5 tên tuổi khác ở đa dạng thể loại.

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai và 2 tiểu thuyết đoạt giải ẢNH: NVCC

Trước đó một ngày, The mountains sing (tựa Pháp: Pour que chantent les montagnes) cũng đã được xướng tên Tiểu thuyết xuất sắc nhất của năm 2025 do NXB Points phát hành. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, vinh danh tiểu thuyết xuất sắc nhất được xuất bản dưới dạng sách bỏ túi và do một hội đồng gồm các độc giả, nhà phê bình và đội ngũ sản xuất của tạp chí Version Femina dành cho nữ giới nổi tiếng bình chọn. Trong danh sách, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai đã vượt qua 8 tên tuổi khác để giành chiến thắng chung cuộc. Cô đã nhận giải thưởng tại Hôtel d'Heidelbach thuộc Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet (Paris).

Chia sẻ về thành tích này, nhà văn cảm ơn độc giả Pháp và "rất nhiều người đã giúp đỡ để ước mơ trở thành nhà văn của tôi thành sự thật". Cô cũng gửi lời tri ân dịch giả Sarah Tardy và các nhà xuất bản đã giúp tác phẩm của mình có thể "sống" bằng tiếng Pháp. Được viết bằng tiếng Anh và tập trung vào những biến động lịch sử của VN thông qua số phận của các gia đình, trong thời gian qua, 2 tác phẩm đã được đón nhận nồng nhiệt, nhận nhiều giải thưởng và được dịch sang hàng chục thứ tiếng.