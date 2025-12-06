Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chỉ cách tạo thói quen đọc sách cho trẻ

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều trò chuyện với Hoàng Kim Long, học sinh lớp 4/5 Trường tiểu học Lương Thế Vinh (P.Thủ Đức, TP.HCM), tại buổi giao lưu ẢNH: BẢO CHÂU

Tối 5.12, gần 500 học sinh, phụ huynh đã tham dự buổi giao lưu cùng nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam với chủ đề "Từ đọc đến viết - hành trình phát triển ngôn ngữ" tại Nhà sách FAHASA Tân Định (TP.HCM) nhân dịp giới thiệu bộ truyện thiếu nhi Papelucho do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, tổ chức.

Theo đó, Papelucho là cậu bé 8 tuổi trong bộ truyện cùng tên của tác giả Marcela Paz, nhà văn và nhà điêu khắc nổi tiếng người Chile. Cậu có một bí mật mà cậu cho là khủng khiếp và không thể nói với ai nên cậu quyết định viết bí mật đó vào nhật ký.

Cuốn nhật ký về những trải nghiệm và suy ngẫm của cậu đã tạo nên một bộ truyện gồm 12 cuốn sách được xuất bản từ năm 1947 đến 1974 và 2 cuốn sách di cảo được xuất bản vào năm 2017. Bộ truyện Papelucho trở thành tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi và văn hóa Chile, được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Đại sứ quán Chile tại Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác văn hóa và dịch thuật tác phẩm Papelucho từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt. Sự hợp tác này được coi là một dấu mốc mới trong quan hệ hai bên, giúp giới thiệu và lan tỏa những nét đặc trưng trong văn hóa, giáo dục của Chile đến với Việt Nam.

Giao lưu với học sinh và phụ huynh tại buổi giới thiệu bộ sách thiếu nhi này, nhà văn Nguyễn Quang Thiều thừa nhận thực trạng nhiều trẻ em thích sử dụng điện thoại hơn là đọc sách. "Khi người lớn dùng điện thoại quá nhiều thì trẻ em cũng sẽ tìm đến điện thoại", nhà văn nhận xét.

Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam kể câu chuyện từ gia đình của mình: "Khi người lớn trong gia đình cùng say mê "lướt" điện thoại thì cháu nội cũng đòi điện thoại. Nhưng khi người lớn cầm sách đọc, cháu tôi cũng đi tìm sách để đọc".

Từ đó nhà văn chia sẻ: "Để tạo dựng thói quen đọc sách cho trẻ thì ông bà, cha mẹ, cô chú phải là người tiên phong đọc sách. Cần tạo ra môi trường đọc sách cho trẻ. Để trẻ yêu sách thì sách phải thể hiện được đời sống của trẻ, phản ánh được những gì trẻ em đang nghĩ".

Lương Hà An, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng (P.Xuân Hòa, TP.HCM), chia sẻ câu hỏi của mình tại buổi giao lưu ẢNH: BẢO CHÂU

Còn em Lương Hà An, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng (P.Xuân Hòa, TP.HCM), thì "nhờ" nhà văn Nguyễn Quang Thiều chỉ cho cách lấy cảm hứng để viết bài văn cũng như trong cuộc sống.

Nhà văn chia sẻ: "Tôi đã từng có khoảng 10 năm mất cảm hứng, làm sao để quay trở lại, tuổi trẻ trong sáng thế, khát vọng, dấn thân nhưng tôi đã bỏ lỡ. Vì vậy, chúng ta đánh mất cảm hứng ở chỗ nào chúng ta quay trở lại chính chỗ đó. Khi không có cảm hứng với một đề văn nào đó thì chúng ta nên quay trở lại với đề bài đó ở bàn học nơi có khung cửa sổ hay ở công viên, trong khu vườn thậm chí ở quán cà phê. Hãy đặt câu hỏi, tại sao mình chán nó, ghét nó, bạn sẽ tìm thấy con đường để yêu thương".