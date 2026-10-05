Nhà văn Nhật Chiêu bị nhồi máu cơ tim cấp khi dọn sách do nhà ngập

Ngày 5.10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu, can thiệp đặt stent động mạch vành cho nhà văn Nhật Chiêu do nhồi máu cơ tim cấp. Nhà văn có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường.

Trước đó, rạng sáng 2.10, do ảnh hưởng của trận mưa lớn tại TP.HCM, nước tràn vào nhà, nhà văn Nhật Chiêu lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách được ông tích lũy qua nhiều năm cùng đồ đạc gia đình có nguy cơ hư hỏng. Ông tự mình sắp xếp, kê cao và di chuyển vật dụng để hạn chế thiệt hại.

Bác sĩ thăm khám cho nhà văn Nhật Chiêu ẢNH: BVCC

Trong quá trình lên xuống cầu thang, ông bất ngờ xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội. Ông chỉ kịp kêu lớn để người nhà nghe thấy.

May mắn, trong gia đình có người thân là nhân viên y tế nên sớm nhận định đây có thể là tình huống cấp cứu tim mạch, lập tức đưa ông đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Việc phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời giúp nhà văn có cơ hội được xử trí trong "giờ vàng" của nhồi máu cơ tim.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng tim mạch và xác định nhà văn bị nhồi máu cơ tim cấp, cần được can thiệp khẩn cấp. Người bệnh được chuyển đến Khoa Tim mạch can thiệp để xử trí trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ Đoàn Hữu Huy, Khoa Tim mạch can thiệp điều trị chính cho nhà văn Nhật Chiêu. Sau khi đánh giá tình trạng lâm sàng và kết quả thăm dò, ê kíp tiến hành can thiệp động mạch vành. Nhà văn được đặt hai stent tại vị trí tổn thương nhằm tái thông dòng máu đến cơ tim, khôi phục tưới máu và hạn chế tổn thương cơ tim tiến triển.

Với nhồi máu cơ tim cấp, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc người bệnh được nhận biết sớm, nhanh chóng đến bệnh viện và được can thiệp kịp thời góp phần hạn chế mức độ tổn thương cơ tim, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục.

“Tạ ơn trái tim mình”

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của nhà văn Nhật Chiêu dần ổn định. Ông đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tiếp tục được theo dõi, hồi sức tại bệnh viện.

Từ trường hợp của nhà văn Nhật Chiêu, bác sĩ Huy khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: đau tức ngực trái hoặc sau xương ức, nhất là lan lên cổ vai trái, có hoặc không kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt.

Nhà văn Nhật Chiêu hồi phục sau nhồi máu cơ tim cấp ẢNH: BVCC

Đặc biệt, khi xuất hiện cơn đau ngực đột ngột, dữ dội hoặc kéo dài, người bệnh cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, can thiệp tim mạch để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Trường hợp nhà văn Nhật Chiêu là một ví dụ cho thấy sự chủ động của người thân trước các dấu hiệu bất thường có thể tạo ra khác biệt lớn. Nhờ được phát hiện, đưa đến bệnh viện sớm và tiếp cận điều trị chuyên sâu, nhà văn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Ngồi trên giường bệnh sau khi sức khỏe ổn định, nhà văn Nhật Chiêu - tên đầy đủ là Phan Nhật Chiêu (75 tuổi, ở TP.HCM) viết bài thơ “Tạ ơn trái tim mình” như một lời gửi đến trái tim đã cùng ông đi qua thời khắc sinh tử:

Sau khi sức khỏe ổn định, nhà văn Nhật Chiêu viết bài thơ “Tạ ơn trái tim mình” ẢNH: BVCC

“TẠ ƠN TRÁI TIM MÌNH

Tim tôi đã vượt qua mình

đi qua non nước

lại bình thường yêu

Tưởng chừng hội đã tiêu điều

nhưng em tuyệt thế

lại reo ca đời

Tim hồng ơi

Tim hồng ơi”

Những câu thơ ngắn như một lời cảm ơn gửi đến trái tim sau khi ông vừa đi qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Đó cũng là cách nhà văn đón nhận sự hồi phục bằng sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.

Hiện sức khỏe của nhà văn Nhật Chiêu ổn định và được các bác sĩ theo dõi sau can thiệp. Nếu tình trạng sức khỏe tiến triển thuận lợi, ông dự kiến xuất viện chiều 6.10.