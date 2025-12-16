Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhà văn Trương Anh Quốc nhận giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM với 'Trùng khơi nghe sóng'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
16/12/2025 21:04 GMT+7

Tối 16.12, Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM đã công bố giải thưởng và tặng thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2025.

Tại giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm nay, tất cả các hạng mục đều có tác phẩm được vinh danh. 

Hạng mục Văn xuôi đã được trao cho tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng (NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành) của Trương Anh Quốc (kèm 12 triệu đồng).

Tác phẩm Trùng khơi nghe sóng là đứa con tinh thần đầy tâm huyết của một nhà văn - kỹ sư điện tàu vận tải biển, được Trương Anh Quốc hoàn thành trong những ngày lênh đênh trên biển khơi. Cuốn tiểu thuyết được nhà văn Hồ Anh Thái nhận xét là "đầy chất phóng sự, chân thật đến mức như thể chỉ cần ghi chép những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống thành văn”. 

Nhà văn Trương Anh Quốc nhận giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM với 'Trùng khơi nghe sóng'- Ảnh 1.

Nhà văn Trương Anh Quốc với tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng (NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành)

Ảnh: Hồ Huy Sơn

Nhà văn Trương Anh Quốc nhận giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM với 'Trùng khơi nghe sóng'- Ảnh 2.

Bìa tập thơ Những ngọn gió biên cương (NXB Hội Nhà văn ấn hành) của nhà thơ Trần Mai Hường

Ảnh: TGCC

Về giải thưởng Thơ năm nay, tập thơ Những ngọn gió biên cương (NXB Hội Nhà văn ấn hành) của nhà thơ Trần Mai Hường xuất sắc nhận giải với số tiền thưởng 10 triệu đồng. Nhà thơ Lê Minh Quốc - Chủ tịch Hội đồng thơ (Hội Nhà văn TP.HCM) nhận xét: "Tập thơ là tiếng lòng của nhà thơ Trần Mai Hường - luôn ý thức về biển đảo quê hương bằng tất cả cảm xúc chân thành nhất, không phải từ trí tưởng tượng mà bằng thực tế sáng tác trong chuyến đi Trường Sa. Nhà thơ đã cảm nhận và cho ra đời một tập thơ đầy đặn. Giải thưởng đã chứng minh rằng, những đề tài gắn liền với thời cuộc, nếu được viết bằng cảm xúc từ trái tim thì bao giờ cũng chinh phục trái tim người đọc".

Bộ truyện Lục địa rồng (NXB Kim Đồng ấn hành) của nhà văn Cao Việt Quỳnh nhận giải thưởng Văn học thiếu nhi (kèm số tiền thưởng 10 triệu đồng); giải Văn học trẻ được trao cho truyện dài Lân tinh  cũng của NXB Kim Đồng, tác giả Giai Du (kèm 10 triệu đồng); giải Văn học dịch (10 triệu đồng) được trao cho tiểu thuyết Hoang mạc Tartar (Phoenix Books và NXB Đà Nẵng) của nhà văn Dino Buzzati (dịch giả Hương Châu). Giải Lý luận phê bình đã "mỉm cười" với tác phẩm Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - những điều đọng lại trong con mắt nhắm của Văn Thành Lê (NXB Kim Đồng) cùng tiền thưởng 10 triệu đồng.

Nhà văn Trương Anh Quốc nhận giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM với 'Trùng khơi nghe sóng'- Ảnh 3.

Bộ truyện Lục địa rồng (NXB Kim Đồng ấn hành) của nhà văn Cao Việt Quỳnh nhận Giải thưởng Văn học thiếu nhi

Ảnh: NVCC

Hạng mục Tặng thưởng (5 triệu đồng) gọi tên các tác phẩm: tiểu thuyết Miền cỏ tranh (NXB Quân đội nhân dân), tác giả Nguyễn Minh Ngọc); hồi ký Những ngày ở Paris (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Hoài Nam; trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (NXB Quân đội nhân dân) của Châu La Việt; tiểu thuyết Khi đàn sếu bay về phương Nam (Rubik Books và NXB Phụ nữ Việt Nam) của tác giả Lisa Ridzén, dịch giả Minh Khôi chuyển ngữ.

Các hội viên mới kết nạp của Hội Nhà văn TPHCM

Hội Nhà văn TP.HCM cũng công bố 21 nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình và dịch giả được kết nạp hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, gồm: chuyên ngành thơ: Lâm Băng Phương, Thụy Sơn (Nguyễn Thị Sơn), Lynh Nguyễn (Nguyễn Thị Lĩnh), Trần Bá Dũng, Cao Tiến Sĩ, Dạ Thy (Lưu Thị Thẩm), Mai Xuân Thắng, Trần Xuân Hóa, Ngô Thị Bích Ngân, Hồ Kim Công, Vinh Quang (Phạm Quang Vinh); chuyên ngành văn: Lê Hoài Việt, Lê Tuấn (Lê Hoàng Tuấn), Nguyễn Quang Chánh, Hạ Dương (Nguyễn Thùy Dương), Lương Duy Cường, Trung Thực Lê (Lê Đình Thực), Nguyễn Xuân Hương, Nguyễn Xuân Vượng, Doãn Thụy Như (Phạm Thị Như Thúy), Phạm Thanh Nghị.


