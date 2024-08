Nhà vô địch trẻ thống trị giải Roller Sports toàn quốc, đoàn TP.HCM không có đối thủ

Đoàn TP.HCM chiếm ưu thế tuyệt đối

Giải Roller Sports vô địch quốc gia (VĐQG) đã khép lại sau 3 ngày thi đấu tại Hà Nội. Với 9 HCV tại giải VĐQG và 15 HCV giải các nhóm tuổi quốc gia, đoàn TP.HCM thống trị tuyệt đối ở môn thể thao còn non trẻ này, tiếp tục khẳng định vị thế đi đầu ở các phong trào thể thao mới tại Việt Nam.

Vị trí thứ nhì thuộc về đoàn Bắc Giang với 3 HCV VĐQG, 2 HCV các nhóm tuổi quốc gia. Đoàn Tiền Giang cũng giành 3 HCV VĐQG, 2 HCV các nhóm tuổi quốc gia nhưng đứng thứ ba chung cuộc do kém số HCB so với đoàn Bắc Giang. Đoàn Hà Nội dù đoạt 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, nhưng chỉ xếp thứ bảy do không có huy chương ở nội dung VĐQG.

Huỳnh Thị Cẩm Ly (giữa) gây ấn tượng với 5 HCV BTC

Đoàn TP.HCM giành ngôi nhất BTC

Những nhà vô địch trẻ tuổi BTC

Giải VĐQG và vô địch các nhóm tuổi quốc gia môn Roller Sports diễn ra từ ngày 16 đến 18.8 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Hà Nội, với sự tham gia của 200 VĐV đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quy Nhơn, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và TP.HCM.

Các VĐV tranh tài 15 nội dung của giải VĐQG và 24 nội dung của giải địch các nhóm tuổi quốc gia, tại các hạng mục: đua tốc độ (speed), biểu diễn nghệ thuật (slalom, slide). Ở giải đấu năm nay, VĐV trẻ Huỳnh Thị Cẩm Ly đã thi đấu xuất sắc khi đoạt tới 5 HCV và 1 HCB, trong đó nổi bật là chiến thắng ở nội dung vô địch slalom tốc độ nữ trên 15 tuổi.

Cẩm Ly là gương mặt triển vọng của Roller Sports Việt Nam. Tại giải Roller Skating quốc tế Ninh Hà Trung Quốc mở rộng 2024 tổ chức ở Thiên Tân, Cẩm Ly từng giành 2 HCV nội dung Speed Skating 200 m và 500 m. Cùng với Cẩm Ly, các VĐV tiềm năng ở giải vô địch quốc gia sẽ được cân nhắc chọn lọc để đào tạo chuyên sâu nhằm thi đấu ở các giải trong nước và quốc tế, trở thành nhân tố tiềm năng cho Roller Sports trong tương lai.

Môn thể thao đáng trông đợi

Roller Sports (tên gọi chung cho các môn thể thao trượt patin bao gồm cả trượt tốc độ, biểu diễn và trượt băng) đã xuất hiện ở Việt Nam từ đầu những năm 1990 và trở thành một phần trong đời sống thể thao đường phố.

Tuy nhiên, phải đến khoảng 5 năm trở lại đây, Roller Sports mới thực sự phát triển mạnh, từng bước tiến lên chuyên nghiệp để hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Ưu thế của Roller Sports là không đòi hỏi nhiều về thể hình, thể lực, đồng thời phù hợp với tố chất khéo léo, bền bỉ của người Việt Nam. Roller Sports đã được đưa vào chương trình thi đấu tại ASIAD và Olympic, cho thấy sự công nhận của giới chuyên môn quốc tế dành cho môn thể thao còn non trẻ ở mức độ chuyên nghiệp này.

Giải Roller Sports vô địch quốc gia thu hút đông đảo VĐV trẻ tham gia BTC

Thể thao Việt Nam có thể đặt mục tiêu phát triển Roller Sports, nhưng phải đảm bảo hai khía cạnh: chiến lược phát triển toàn diện và đồng bộ, đồng thời đẩy mạnh phong trào Roller Sports. Nếu không xã hội hóa và phát triển mạnh trong quần chúng, đặc biệt là giới trẻ, Roller Sports khó chuyển mình, trong bối cảnh nhiều nước phát triển ở châu Á cũng đang đầu tư cho các môn thể thao đường phố và giải trí.

"Roller Sports đã được đưa vào chương trình thi đấu của thế vận hội trong hai kỳ gần nhất. Phong trào Roller Sports ở Việt Nam cũng đang phát triển nhanh ở 63 tỉnh thành. Môn thể thao này đặc biệt gần gũi với giới trẻ, đặc biệt là những em trước đây chưa từng tiếp xúc nhiều với các môn thể thao khác. Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đang làm tốt, khi hợp tác với các tổ chức quốc tế để đào tạo trọng tài, đồng thời mời các chuyên gia nước ngoài giúp đỡ đào tạo HLV, VĐV, để tạo ra đội ngũ nòng cốt có chuyên môn tốt nhằm phát triển phong trào.

Trước đây các giải Roller Sports trong nước khó thu hút nhà tài trợ, số VĐV tham gia còn ít. Tuy nhiên hiện tại, giải đấu đã có sức lan tỏa lớn hơn, thu hút đông đảo VĐV tham gia hơn. Đó là tín hiệu tốt, nhưng vẫn cần nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh môn thể thao này", Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt nhấn mạnh.