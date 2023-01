Nhà vườn hoa tết Phú Yên gặp khó vì gió mùa đông bắc

Hiện Phú Yên đang vào mùa hoa lay ơn phục vụ tết, nhưng do các đợt gió đông bắc khiến trên địa bàn Phú Yên có mưa to trong những ngày vừa qua đã làm hoa ngã, không phát triển. Nhiều vườn, nông dân phải nhổ bỏ hàng loạt vì ngã hoặc do thối gốc do mưa.

Gia đình ông Võ Tấn (ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) không giấu được lo lắng khi mà 3 sào hoa lay ơn được đầu tư gần 45 triệu đồng giờ một phần bị hư, một phần không kịp tết. “Mưa, gió làm vườn hoa hư hết. Thời tiết lạnh quá nên hoa cũng không phát triển được”, ông Tấn buồn than.

Ngoài vườn hoa ở xã Bình Ngọc (TP.Tuy Hòa), các vườn trồng hoa lay ơn ở TX.Đông Hòa, H.Phú Hòa, H.Tây Hòa… cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau khi xuống giống thời gian ngắn thì các đợt gió đông bắc thổi mạnh cùng mưa kéo dài liên tiếp khiến hoa hư hỏng nặng.





Một sào hoa lay ơn, nông dân Phú Yên đầu tư ít nhất 10 triệu đồng, nhưng thời tiết bất lợi khiến cho nhà vườn trồng hoa lay ơn không còn hy vọng gì thu hồi lại vốn cho vụ hoa tết năm nay.